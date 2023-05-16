人民网北京5月16日电 （记者杜燕飞）以“携手共建能源领域网络安全新生态”为主题的能源领域网络安全研讨会15日在青岛召开，共同探讨能源企业在数字化时代背景下如何强化网络安全和数据安全保护。与会专家介绍了当前国内外网络安全领域的前沿技术与发展理念，分享了保障网络安全的经验做法和典型案例，并就如何建立数字化生态安全体系，开展风险隐患全息洞察，实现安全事件闭环处置等问题进行了交流。

当前，随着“数字中国”“网络强国”等国家重大战略部署加快推进，越来越多的央企正加快推进数字化转型。国资委此前发布的《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》明确指出，在数字化转型的同时，要提升安全防护水平。国有企业要加强平台、系统、数据等安全管理。使用安全可靠的设备设施、工具软件、信息系统和服务平台，提升本质安全。建设漏洞库、病毒库、威胁信息库等网络安全基础资源库，加强安全资源储备。

据介绍，多年来，国家能源集团把网络安全建设作为支持保障能源电力安全稳定供给、维护国有资产安全的重要抓手，推动网络安全制度和能力建设，加强能源网络安全技术创新和成果应用，深化安全意识宣贯培训及人才培养。在标准化建设方面，国家能源集团协助国家部委、行业协会编制了包括《网络信息安全发展白皮书》《集团煤炭企业工业控制系统网络安全建设规范》在内的多项网络安全防护标准及建设指南。下一步，国家能源集团将网络安全作为保障能源安全的重要支撑，通过完善网络安全保障体系建设，加强网络安全技术研发和应用，确保能源网络基础设施的稳定运行和数据的安全存储传输。

(责编：孙红丽、高雷)

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