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国家气象中心：北方高温天气不会对冬小麦产量产生明显不利影响

2023年05月16日16:45 | 来源：人民网
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人民网北京5月16日电 （记者杨虞波罗）目前，我国西北、华北、黄淮、江淮、江汉地区冬小麦处于抽穗开花期至乳熟期，西南地区冬小麦处于乳熟至成熟期，大部地区冬小麦发育期正常或偏早。记者从国家气象中心获悉，5月16日至17日，华北、黄淮部分地区有高温天气，存在发生干热风的风险，但由于这次高温持续时间较短且大部麦区墒情良好，不会出现大范围的干热风灾害，冬小麦的产量形成不会受到明显不利影响。

国家气象中心生态和农业气象室首席宋迎波介绍，干热风是指小麦在扬花灌浆期间出现的高温、低湿并伴有一定风力的灾害性天气。不论干热风灾害的类型如何，都对小麦危害巨大，可使小麦蒸腾急剧增大，破坏小麦的水分平衡和光合作用，影响小麦正常灌浆成熟，造成籽粒瘪小、产量和品质降低，严重的甚至将导致小麦枯死。

宋迎波表示，麦区种植人员可采取“一喷三防”措施，增强小麦抵御干热风的能力。墒情偏差的地区可采取小水细浇的方式进行灌溉，减轻干热风对小麦灌浆的不利影响，促进冬小麦充分灌浆。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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