原标题：联想与VMware进一步扩展多维度战略合作

5月15日，在北京举办的见面活动中，联想与VMware宣告双方将加强全方位合作，联合推动业务的持续发展，助力数字经济发展。在加强本地化研发及联合市场推广、数据中心业务拓展、提升边缘计算方案能力、开拓中国多云市场、为客户提供订阅式服务等多维度开展合作深耕。

双方进一步加强已持续数年的本地化研发工作，为客户提供符合本地化需求的虚拟化和超融合产品。过去几年，双方联合开发并推向市场的联想软件定义基础设施管理软件获得了中国用户的好评。在已有的研发积累上，双方将进一步完善并加强产品性能，使其成为用户的国产化优选。在数据中心业务合作方面，双方将从计算虚拟化向全数据中心计算、存储、网络、安全多维度的数字化方向拓展，为用户不断涌现的多样化算力需求提供支持。在边缘计算领域，VMware技术将能够助力联想的智能边缘解决方案进一步落地，将云化能力从数据中心向边缘侧移动，更加高效、安全的从底层支持各行各业业务需求。随着更灵活、高效的多云时代来临，双方将基于VMware跨云服务，充分发掘中国的多云机遇。

联想将助力推动VMware在中国订阅式业务的发展，以回应日渐增强的按需扩充、随买随用的市场需求。联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军，联想集团高级副总裁、联想中国区基础设施业务群总裁柏鹏，联想集团副总裁、中国区运营及销售管理总经理李欣，联想集团副总裁、联想中国区基础设施业务群软件事业部总经理李国庆及VMware高级副总裁兼亚太区总裁Sylvain Cazard，VMware全球副总裁、大中华区总裁陈学智，VMware中国区总经理陶九峰，VMware大中华区渠道及合作伙伴生态总经理万红等双方领导人共同出席活动，见证合作进一步深化的里程碑时刻。

早在2008年，联想与VMware就开展了OEM的战略合作，并从2019年以来建立了长久的战略合作伙伴关系。双方就联合市场计划、联合销售、联合研发等进行了一系列紧密合作，收获了业内口碑与客户的认可。2022年11月，联想受邀出席“云上时代砥丽前行”VMware合作伙伴高层峰会，并在会上被授予“VMware年度最佳合作伙伴”称号。

联想与VMware的紧密合作，结下了累累硕果。双方共同打造的ThinkAgile VX超融合一体机已为国内近400家各行业企业提供技术领先的超融合解决方案。在软件业务方面，双方已在中国为2000多个客户提供了卓越的全栈软件定义解决方案。联想与VMware联合开发了软硬一体超融合管理控制平台HCI Portal，实现统一的本地化、定制化、可视化一体大屏管理，目前已有超过200多个客户使用，涵盖金融、制造、医疗，政府，教育等行业，并在行业、产品和研发层面积累了丰富的软硬件平台处理经验。

伴随着5G、工业互联网、云计算、人工智能等的迅猛发展，边缘计算、云网融合、订阅化算力已成为热门议题。在这样的智能化发展大潮中，联想和VMware双方优势互补、为客户提供更完善的产品、服务与解决方案。

正是在这样良好的合作基础和发展大势的背景之下，双方达成了此次战略合作。联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军表示:“作为数字经济领导企业和‘双实企业’的典型代表，联想不仅完成了自身的智能化转型，并能够提供以‘端-边-云-网-智’为新IT技术架构的3S全栈、全周期服务能力。在加速推动数字中国建设落地的国家政策背景下，联想与VMware的战略合作是一场‘乘势而上’的‘双向奔赴’，双方从业务矩阵、到发展战略都具有深度融合的可能性。本次合作深化，双方将进一步加强本地化研发与创新，提供覆盖基础设施、客户应用、IT和多云环境部署的全栈能力，为国内客户带来符合本地化特色的国际一流的数字化转型方案。”

联想集团高级副总裁、联想中国区基础设施业务群总裁柏鹏提到:“当前，人工智能应用在全球范围内掀起热潮，同时也为全社会带了一场新的算力革命。作为全球领先的算力服务厂商，联想以全栈算力产品与服务解决方案，携手VMware通过五大维度深入落地，从产品本地化的研发，数据中心业务的合作拓宽，边缘计算、云计算的业务开展，再到为客户提供订阅式的创新服务。双方将优势互补并深入探索，实现多方共赢!”

VMware全球副总裁、大中华区总裁陈学智表示:“随着中国数字经济的蓬勃发展，我们看到中国企业在数字化转型以及拥抱多云服务方面的迫切需求。在中国，VMware一直致力于与像联想这样的战略合作伙伴携手，通过在数据中心、边缘计算及多云等领域开展全方位的深入合作，为中国企业提供符合其需求的创新技术及服务。在充满不确定性的宏观经济大环境下，我们希望携手中国合作伙伴，聚光成芒、集火成炬，共同加速中国企业的数字化转型步伐。支持他们通过数字创新推动营收增长，同时通过优化成本提高盈利能力，成功驾驭多云时代，把握数字经济新商机。”

双方合作见证

作为彼此重要的战略合作伙伴，联想与VMware的合作已在众多重大标杆客户项目中表现出色。例如，在与跨境云(从事跨境电子商务和数字化服务的技术初创企业)合作的过程中，双方联合打造的解决方案，兼具了灵活性、安全性、私密性等优势。

跨境云董事长周运贤表示:“对我们的用户来说，联想和VMware的超融合解决方案是一种更具创新性的概念。我们可以提供单个能够灵活调度和分配的共享资源池，就像在公有云一样;同时确保用户可以直接控制数据，以满足在安全性、隐私性和主权方面的要求。”

2023年将是联想与VMware携手探索更深维度合作的新阶段。双方将聚力研发更多针对边缘和多云的本地化产品，强化市场合作，加大销售力度，在数智融合新时代同心协力，开拓市场蓝海，为客户提供更前沿、更优质的全栈服务。

(责编：曹淼、李源)

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