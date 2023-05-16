人民网记者 夏晓伦

钱塘江畔，总建筑面积51万平方米的科技创新中心，宛如芯片上的线路网，镶嵌在杭州萧山科技城上。近日，作为科技创新中心的重要组成部分，总建筑面积超20万平方米，涵盖学术中心、公共服务中心、研发中心等15个单体建筑的浙江大学杭州国际科创中心项目全部施工完成。

记者了解到，在推进数字化的进程上，项目搭建了数字化管理平台，为项目管理人员提供方便、快捷、简单、安全的质控管控平台，显著提高了项目的整体管理效率。

今年年初召开的全国住房和城乡建设工作会议指出，要大力推进数字化建设，提出要不断推动建筑工业化、数字化、绿色化转型升级，以建筑工业化、数字化、绿色化为方向，不断提升建筑品质，以协同推进降碳、减污、扩绿为路径，切实推动城乡建设绿色低碳发展。

建筑业作为国民经济的支柱产业，数字化、绿色化将成为驱动建筑业转型升级的重要力量。尤其是近年来，城市信息模型、建筑信息模型、大数据、智能化、移动通信、云计算、物联网等信息技术集成应用能力不断提升。

去年，住房和城乡建设部将北京市、天津市、重庆市、河北雄安新区、保定市等24个城市列为智能建造试点城市，旨在进一步发展智能建造，以科技创新推动建筑业转型升级。进到数字化时代，建筑行业要完成高质量发展，就必须紧跟新时代的转变，加速提高智能建造水准。

上述项目承建方中冶交通相关负责人表示，项目重点建设微纳公共平台、微纳超净实验室、动力中心、公共实验平台、学科研究平台等。在数字化的助力下中，积极推行智慧施工，巧干智造，使得浙江省集成电路创新平台的光刻机等设备提前一年搬进了实验室，助力数字城市建设。

有专家指出，数字赋能对城市建设来说至关重要，城市建设离不开数字化驱动。可以通过搭建标准化、可复制的智慧服务平台，为低本高效、共建共享的数字城市全域建设提供助力。

(责编：孙红丽、高雷)

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