人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

矿产资源“放管服”改革不断深化 激发矿业市场活力

王绍绍
2023年05月16日17:05 | 来源：人民网
小字号

矿产资源是经济社会发展的重要物质基础，矿产资源勘查开发事关国计民生和国家安全。近日，自然资源部印发了《关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》（下称《通知》），在原有矿业权登记管理政策基础上，放宽在综合勘查、矿业权转让等方面的限制，精简审批登记环节和申请要件的条件。

自然资源部矿业权管理司负责人在接受人民网财经采访时表示，近年来，我国矿产资源领域“放管服”改革不断深化，矿业权管理能力和水平不断提高，具备放宽在综合勘查、矿业权转让等方面的限制，精简审批登记环节和申请要件的条件。修订完善《通知》也是进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，激发矿业市场活力的硬措施。

鼓励矿产资源综合勘查

《通知》的发布进一步优化了矿产资源领域营商环境，服务新一轮找矿突破战略行动，增强能源资源保障能力，促进矿业健康可持续发展。

自然资源部矿业权管理司负责人介绍，为防止矿业权申请人规避竞争出让，以高风险矿种名义申请登记探矿权但实际勘查低风险矿种，原国土资规〔2017〕14号文对矿产资源勘查矿种变更登记进行了严格限制，仅允许金属类矿产的探矿权变更为其他金属类矿产。

“近年来，全面实行矿业权竞争性出让，矿业权出让收益征收方式调整为按出让收益率形式征收。在此背景下，放宽矿业权人综合勘查开采矿种限制的政策条件已经具备。”上述负责人表示。

《通知》在鼓励矿产资源综合勘查方面进行了大幅的政策调整。明确规定，除油气和非油气矿产之间、非煤探矿权勘查煤炭资源以及勘查放射性矿产等4种特殊情形外，探矿权人对勘查区域内的矿产资源开展综合勘查、综合评价的，无须办理勘查矿种变更（增列）登记，按照实际发现的矿产编制矿产资源储量报告。

放宽探矿权转采矿权管理

《通知》对探矿权转采矿权管理方面作了完善，上述负责人介绍，《通知》规定探矿权转采矿权无须注销原探矿权，将原来采矿权新立登记时注销相关探矿权的要求，修改为可变更缩减探矿权面积，允许转采矿权后剩余部分继续勘查。

该负责人表示，《通知》简化了探矿权转采矿权程序，将原来先划定矿区范围，后申请采矿权新立登记两次审批合并，简化为直接申请新立登记一次审批，明确采矿权申请人依据拟申请的矿区范围编报相关资料，在矿产资源开发利用方案审查时对矿区范围一并审查确定。

“为进一步搞活矿业权二级市场，鼓励社会资本投入矿产资源勘查开采，《通知》取消了以招标拍卖挂牌等市场竞争方式取得的探矿权转让年限限制。”该负责人表示，《通知》明确将协议出让取得的矿业权转让限制年限由10年调整为5年。同时，对勘查开采主体有特殊资质要求的矿种，在符合要求的申请人之间，转让变更不受5年限制。

优化矿业权登记申请

多年来，自然资源部持续精简矿业权登记申请要件。上述负责人介绍，《通知》进一步精简优化了登记要件，取消探矿权申请资料中的地质资料汇交凭证等4项资料，采矿权申请资料中的环境影响评价报告及环保部门批复文件等5项资料。

该负责人表示，企业营业执照等2项资料改为通过政府间信息共享获取，不再要求申请人提交。对采矿权延续登记剩余保有储量证明材料等3项资料进行了简化调整。对探矿权注销、变更探矿权人和采矿权人名称等事项，不再要求省级自然资源主管部门出具核查意见。

“需要强调的是，取消申请资料不代表相关管理事项的取消，申请人仍需要按相关规定依法履行编制环境影响评价报告、资料汇交等相关义务。”该负责人说。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国航空运输市场继续稳健恢复 国内航线旅客规模超疫情前水平
　　今年“五一”假期，民众出行需求十分旺盛，我国迎来了近几年来的出游高峰，民航业的亮眼数据再次印证了我国经济恢复的信心。数据显示，“五一”假期期间，民航共运输旅客941.2万人次，日均运输188.2万人次，比2019年“五一”假期日均运输人数增长4.2%，比2022年“五一”假期日均运输人数增长5倍。…
矿产资源“放管服”改革不断深化 激发矿业市场活力
　　矿产资源是经济社会发展的重要物质基础，矿产资源勘查开发事关国计民生和国家安全。近日，自然资源部印发了《关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》（下称《通知》），在原有矿业权登记管理政策基础上，放宽在综合勘查、矿业权转让等方面的限制，精简审批登记环节和申请要件的条件。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部