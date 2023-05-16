王绍绍

矿产资源是经济社会发展的重要物质基础，矿产资源勘查开发事关国计民生和国家安全。近日，自然资源部印发了《关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》（下称《通知》），在原有矿业权登记管理政策基础上，放宽在综合勘查、矿业权转让等方面的限制，精简审批登记环节和申请要件的条件。

自然资源部矿业权管理司负责人在接受人民网财经采访时表示，近年来，我国矿产资源领域“放管服”改革不断深化，矿业权管理能力和水平不断提高，具备放宽在综合勘查、矿业权转让等方面的限制，精简审批登记环节和申请要件的条件。修订完善《通知》也是进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，激发矿业市场活力的硬措施。

鼓励矿产资源综合勘查

《通知》的发布进一步优化了矿产资源领域营商环境，服务新一轮找矿突破战略行动，增强能源资源保障能力，促进矿业健康可持续发展。

自然资源部矿业权管理司负责人介绍，为防止矿业权申请人规避竞争出让，以高风险矿种名义申请登记探矿权但实际勘查低风险矿种，原国土资规〔2017〕14号文对矿产资源勘查矿种变更登记进行了严格限制，仅允许金属类矿产的探矿权变更为其他金属类矿产。

“近年来，全面实行矿业权竞争性出让，矿业权出让收益征收方式调整为按出让收益率形式征收。在此背景下，放宽矿业权人综合勘查开采矿种限制的政策条件已经具备。”上述负责人表示。

《通知》在鼓励矿产资源综合勘查方面进行了大幅的政策调整。明确规定，除油气和非油气矿产之间、非煤探矿权勘查煤炭资源以及勘查放射性矿产等4种特殊情形外，探矿权人对勘查区域内的矿产资源开展综合勘查、综合评价的，无须办理勘查矿种变更（增列）登记，按照实际发现的矿产编制矿产资源储量报告。

放宽探矿权转采矿权管理

《通知》对探矿权转采矿权管理方面作了完善，上述负责人介绍，《通知》规定探矿权转采矿权无须注销原探矿权，将原来采矿权新立登记时注销相关探矿权的要求，修改为可变更缩减探矿权面积，允许转采矿权后剩余部分继续勘查。

该负责人表示，《通知》简化了探矿权转采矿权程序，将原来先划定矿区范围，后申请采矿权新立登记两次审批合并，简化为直接申请新立登记一次审批，明确采矿权申请人依据拟申请的矿区范围编报相关资料，在矿产资源开发利用方案审查时对矿区范围一并审查确定。

“为进一步搞活矿业权二级市场，鼓励社会资本投入矿产资源勘查开采，《通知》取消了以招标拍卖挂牌等市场竞争方式取得的探矿权转让年限限制。”该负责人表示，《通知》明确将协议出让取得的矿业权转让限制年限由10年调整为5年。同时，对勘查开采主体有特殊资质要求的矿种，在符合要求的申请人之间，转让变更不受5年限制。

优化矿业权登记申请

多年来，自然资源部持续精简矿业权登记申请要件。上述负责人介绍，《通知》进一步精简优化了登记要件，取消探矿权申请资料中的地质资料汇交凭证等4项资料，采矿权申请资料中的环境影响评价报告及环保部门批复文件等5项资料。

该负责人表示，企业营业执照等2项资料改为通过政府间信息共享获取，不再要求申请人提交。对采矿权延续登记剩余保有储量证明材料等3项资料进行了简化调整。对探矿权注销、变更探矿权人和采矿权人名称等事项，不再要求省级自然资源主管部门出具核查意见。

“需要强调的是，取消申请资料不代表相关管理事项的取消，申请人仍需要按相关规定依法履行编制环境影响评价报告、资料汇交等相关义务。”该负责人说。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经