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我国航空运输市场继续稳健恢复 国内航线旅客规模超疫情前水平

人民网记者 乔雪峰
2023年05月16日17:06 | 来源：人民网
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今年“五一”假期，民众出行需求十分旺盛，我国迎来了近几年来的出游高峰，民航业的亮眼数据再次印证了我国经济恢复的信心。数据显示，“五一”假期期间，民航共运输旅客941.2万人次，日均运输188.2万人次，比2019年“五一”假期日均运输人数增长4.2%，比2022年“五一”假期日均运输人数增长5倍。

“近期，民航运输市场恢复势头良好。当前航班量已恢复至疫情前（2019年）同期的96%左右。”5月16日，民航局航空安全办公室副主任李勇表示，4月份，航空运输市场继续稳健恢复，全行业完成运输总周转量93.1亿吨公里，环比增长7.3%，同比增长214.5%，恢复至2019年同期的88.6%；民航旅客运输规模继续回升，完成旅客运输量5027.5万人次，环比增长10.0%，同比增长537.9%，恢复至2019年同期的94.6%。

数据显示，4月份，全行业完成运输航空飞行100.0万小时，累计飞行40.7万架次。4月份共保障各类飞行46.0万班，日均15338班，日均环比增长9.5%，日均同比增长238.9%。4月份全国航班正常率为90.1%。

国内航线旅客运输规模超疫情前水平

4月份，国内航线旅客运输规模超疫情前水平，较2019年同期增长3.4%；民航货邮运输规模保持基本稳定，完成货邮运输量54.5万吨，环比下降1.4%，同比增长29.5%，恢复至2019年同期的90.6%。4月份，民航航班效益指标普遍提升。全行业飞机日利用率为8.2小时，环比提升0.7小时，同比提升6.0小时。

“民航局将始终坚持安全第一的思想，统筹好发展与安全，确保行业安全、健康、平稳运行。”谈到如何在快速恢复同时确保航空安全时，李勇表示，在行业恢复期，民航局高度重视航空安全，主要开展了以下工作：

一是做好动态安全评估和精准化调控，确保航班量增长速度与行业综合保障能力相匹配。

据介绍，民航局2022年12月以来分别下发4份行业文件，要求行业基于安全保障能力组织生产运行，综合评估航空公司、机场、空管和空防领域的安全保障能力，设置阶段恢复上限，分阶段指导航空公司根据自身保障能力科学安排运力投入，稳步恢复航班。

二是开展行业重大安全隐患治理，推动解决重点问题。严格落实安全生产十五条硬措施，全面压实安全生产四个责任，发布《民航重大安全隐患专项排查整治2023行动工作方案》，聚焦涉及重大安全隐患的从业人员不安全行为、设施设备不安全状态及管理缺陷。深入开展专项行动，持续推动安全隐患排查整治，努力从根本上消除隐患、从根本上解决问题，切实提升堵塞漏洞、防范事故的能力。

三是研究部署民航“安全生产月”活动，加强宣传教育，增强全员风险意识。民航局制定2023年全国民航“安全生产月”活动方案，以多种形式开展安全宣传教育活动，并结合正在开展的重大安全隐患专项整治，引导行业广大安全从业人员持续树牢安全红线意识、底线思维，落实安全生产责任，切实提高风险隐患排查整改质量，提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平，增强全员安全意识和风险防范能力。

持续民航领域加大基础设施建设力度

民航局综合司副司长孙文生表示，今年以来，民航局按照中央经济工作会议部署和2023年全国民航工作会议安排，统筹疫情防控和行业恢复发展，以“十四五”规划《纲要》102项重大工程和“十四五”民航发展规划“六大体系”“六大工程”建设任务为重点，制定印发《民航重大基础设施项目实施方案(2023年)》和《重点推进前期工作机场项目清单》，定期组织开展重大项目调度，按照“开工一批、建设一批、建成一批、储备一批”的原则，持续加大基础设施建设力度，推动规划重点项目加快实施。

据孙文生介绍， 截至今年4月底，机场方面，广州、深圳、西安、重庆等国际枢纽机场，以及厦门新机场和济南、太原、南宁、长沙等区域枢纽机场改扩建工程加快建设，巴里坤、昭通等机场项目新开工建设，大连新机场、南昌机场改扩建以及一批新建支线机场项目前期工作加快推进。空管方面，重庆、广州等枢纽机场改扩建配套空管工程加快建设，民航空管管制能力提升项目开工前准备工作加快开展。科教方面，民航大学新校区、飞行学院天府校区、民航科技创新示范区等项目建设稳步推进。智慧民航方面，中国民航智慧监管服务项目稳步推进，成都双流、广州白云机场联合运行场景示范项目加快实施。

孙文生表示，下一步，民航局将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，结合“十四五”规划中期评估工作，加大调查研究力度，继续强化规划引领，加强统筹协调，持续扎实做好民航重大基础设施建设各项工作，夯实行业高质量发展基础，为建设交通强国民航新篇章作出新的贡献。

推进与中亚地区航空互联互通

中亚被称作亚洲的心脏，是“一带一路”建设的重要沿线地区，中国与中亚各领域务实合作潜力巨大、前景广阔。

“自1月6日至5月，西安至中亚市场从‘零’航线一路恢复到即将实现对中亚五国的全覆盖，极大便利中国、中亚地区的人员和经贸往来。”孙文生表示，中国民航发挥民航在互联互通中的战略支撑作用和在经贸往来、文化交流中的桥梁纽带作用，积极推动和中亚五国合作交流。一是共同推进航空运输政策协同。二是共同推进航空运输便利化。三是共同推进民航基础设施领域合作。四是共同推进民航技术领域合作。

孙文生表示，下一步，民航局将持续以相互尊重、平等互利、合作共赢为原则，务实开展中国与中亚各国的民航合作，推进中国与中亚地区的航空互联互通，建设高效便捷的“空中丝绸之路”，为中国及中亚地区经济社会发展注入新的动力。

(责编：孙红丽、高雷)
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