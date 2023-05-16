人民网北京5月16日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，中央气象台5月16日10时发布强对流天气蓝色预警：

预计5月16日14时至17日14时，河北东北部及其近海、北京南部、天津、辽宁中西部和北部、内蒙古东南部、吉林中东部、黑龙江东南部、山西北部、湖南北部和西部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气；黑龙江东南部、吉林中部、辽宁中西部、河北东北部、北京东南部、天津北部、湖北东南部、湖南东部、江西中北部、贵州东部、广西东北部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量20至40毫米，局地可达50毫米以上。

预计，强对流的主要影响时段为今天午后至夜间。

(责编：孙红丽、高雷)

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