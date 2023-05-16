人民网北京5月16日电 （焦磊）富途控股和老虎证券今日晚间发布公告，根据中国证监会有关跨境证券业务整改的要求，拟于中国境内线上应用商店下架旗下APP，存量客户仍可正常使用。

富途控股公告称，为响应中国证监会规范跨境证券业务的行业整改要求，富途拟于2023年5月19日在中国境内线上应用商店下架富途牛牛APP，以推动业务全面符合境内监管精神。存量境内客户仍可通过富途牛牛APP进行交易，相关服务和业务均不受任何影响。此外，香港及所有境外用户下载和使用富途牛牛APP均不受任何影响。

老虎证券公告称，公司将于2023年5月18日起调整境内用户更新客户端的方式，在境内应用市场下架旗下老虎国际APP。本次调整不影响存量客户对APP的正常使用。对于新用户，公司已于2022年12月31日零点起不再受理中国境内用户的开户申请。未来，公司将按照中国监管要求，继续依法合规地服务好存量客户。此外，老虎证券还表示本次服务调整仅适用于中国大陆用户，公司在全球其他国家和地区的客户下载、使用APP及享受服务不受到任何影响。

此前，证监会曾发布《中国证监会推进富途控股、老虎证券非法跨境展业整治工作》以监管上述两家机构的跨境展业行为。一是依法取缔增量非法业务活动。禁止招揽境内投资者及发展境内新客户、开立新账户。二是妥善处理存量业务。为维护市场平稳，允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易，但禁止境外机构接受违反我国外汇管理规定的增量资金转入此类投资者账户。

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(责编：孙红丽、高雷)

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