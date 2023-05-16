人民网北京5月16日电 （记者孙博洋）记者从中国消费者协会了解到，16日，中消协在京发布《中国消费者权益保护状况年度报告（2022）》（以下简称《报告》）。《报告》认为，老年和未成年消费者权益保护得到加强，消费公平在更大范围得到促进；绿色消费从理念原则向具体制度和实施规则推进。

《报告》显示，截至2022年9月23日，全国打击整治养老诈骗专项行动共追回赃款308.0亿元，涉诈问题隐患整治率达96.7%，群众对专项行动满意度达86.0%。同时，2022年，全国检察机关全年共批准逮捕各类养老诈骗犯罪7594人，提起公诉8516人；全国法院系统全年一审判决养老诈骗刑事案件1645起4523人，执行养老诈骗案件财产30.0亿元，让更多的老年消费者感受到了司法正义，彰显消费者权益保护价值理念下的公平公正。

同时，2022年，中消协就“一老一小”等问题发布消费投诉情况专题报告，开展“防控青少年近视”系列活动，组织开展100个城市消费者满意度测评和“优化消费体验 共促消费公平”大型公益活动，推动全社会共促消费公平。

《报告》认为，2022年，老年和未成年消费者权益保护得到加强，消费公平在更大范围得到促进。各级政府部门以加强老年人、未成年人等弱势消费群体的权益保护、打击电信诈骗、维护公平竞争市场秩序等专项行动为重点，加快推进适老化改造，大力维护和促进消费公平。

《报告》显示，2022年，全国消协组织共受理消费者投诉115.2万件，比上一年增长5.7%，解决915752件，投诉解决率79.5%，为消费者挽回经济损失13.8亿元。

《报告》认为，2022年我国绿色低碳、质量安全领域的消费者权益保护取得新进展，绿色消费从理念原则向具体制度和实施规则推进。

如出台《绿色食品标志管理办法》等规范性文件，进一步细化和完善了绿色消费制度；一些地方政府采取发放绿色消费券等多种措施推进落实绿色消费；中消协会同各地消协组织大力开展制止餐饮浪费、反对过度包装、倡导绿色消费等工作，引导广大消费者绿色低碳消费等。

在民生领域消费安全监管方面，2022年市场监管总局开展“铁拳”行动，组织开展知识产权执法等专项行动等；全国打击侵权假冒工作领导小组办公室组织开展2022年全国侵权假冒伪劣商品统一销毁行动；各级网信部门、工信部门、公安机关等加强对侵害消费者个人信息权益行为的治理；各级人民法院、人民检察院、公安机关严格落实“四个最严”要求，依法严惩危害食品药品安全犯罪；最高人民法院、最高人民检察院等十一部门联合开展医疗美容行业突出问题专项治理行动，公安部部署开展依法严厉打击制售假药劣药犯罪重点攻坚专项行动；以及中消协组织开展《个人信息保护法》普法宣传，针对食品安全开展调查监督，发布儿童化妆品消费安全、医美消费提示等，各方都在持续关注人民群众的消费安全。

针对我国消费者权益保护工作中存在的问题，中消协建议：

一是加快推动消费者权益保护条例及电商领域相关法律制度的制修订，不断完善消费者权益保护法律制度体系。

二是积极适应恢复和扩大消费新任务，在做好重点民生消费领域的质量安全保障工作基础上，多措并举提振消费信心，增强人民群众的消费意愿。

三是加大对虚假宣传、制假售假、价格欺诈等侵害消费者合法权益行为的打击力度，持续优化消费环境，让消费者获得感强愿消费。

四是强化稳消费实质性政策措施供给，在就业及收入分配、消费基础设施建设、社会基本保障等方面综合施策，不断提升百姓的消费能力。

(责编：孙红丽、高雷)

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