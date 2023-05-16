人民网北京5月16日电 （记者许维娜）近年来，我国积极扩大有效投资，持续深化投融资体制改革，不断促进民间投资，充分发挥投资关键作用，固定资产投资保持稳定增长，对经济持续健康发展发挥了重要作用。

为着力推动高质量发展，巩固和深化投融资体制改革成果，进一步提升我国投资项目前期工作质量和水平，今年3月，国家发展改革委印发《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023年版）》和《企业投资项目可行性研究报告编写参考大纲（2023年版）》（以下分别简称《通用大纲》和《参考大纲》），为扩大有效投资，促进高质量发展提供有力支撑。

中国工程咨询协会会长肖凤桐表示，两个大纲的发布和实施，为助力可行性研究科学化规范化水平提升，指导工程咨询行业发展释放了重要的指引和信号，应从三个方面重点把握：一是重视项目全生命周期咨询，提升行业综合咨询能力；二是重视数字化咨询，加快行业数字化转型发展；三是重视保障安全发展，提升行业统筹谋划水平。

做好投资项目的可行性研究是工程咨询行业的看家本领，也是基本功。肖凤桐认为，工程咨询机构在服务投资项目建设的过程中，要将大纲要求与项目实际有机结合，特别是把握好以下五方面要求：

一是注重服务国家战略。工程咨询机构在咨询服务过程中，要力求聚焦国家重大战略推进重大项目、聚焦区域协调发展扩大有效投资、聚焦关键领域和薄弱环节补短板强弱项、助力增强投资优化供给结构关键作用。

二是注重生态文明建设。工程咨询机构在咨询服务过程中，要站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，加快发展方式绿色转型，实现投资项目建设与生态环境的协调统一。

三是注重项目自主创新。工程咨询机构在咨询服务过程中，要瞄准技术前沿，着力推动全过程数字化应用，全面提升投资项目创新水平。同时，也要面向未来，塑造我国竞争新优势，在更高水平上参与全球竞争。

四是注重民生福祉保障。工程咨询机构在咨询服务过程中，要牢固树立以人民为中心的发展思想，推动实现基本公共服务均等化。

五是注重风险综合防范。工程咨询机构在咨询服务过程中，应把防范和化解各类风险作为可行性研究重要任务，使风险研究成为项目是否可行的有效判断依据，避免投资损失。

可行性研究是投资决策的核心环节，在整个投资项目决策过程中起着承上启下的作用。据肖凤桐透露，下一步，协会将进一步加大工作力度，组织行业深入贯彻落实《通用大纲》和《参考大纲》要求，重点落实以下几方面任务：

一是加强宣传培训服务促进落实。协会将开展行业宣传培训工作、多渠道加强社会宣传，不断扩大两个大纲的影响力，形成提升咨询服务质量的合力。

二是有效检验咨询质量推进落实。协会将使大纲要求有机融入协会业务工作，推动工程咨询行业深入落实两个大纲。以两个大纲的有关要求作为协会开展行业执业检查和咨询成果质量检查等工作的重要评价依据。

三是推动行业标准建设深化落实。协会将以两个大纲为典型示范样本，进一步加强行业标准规范的编制工作，提升行业各项标准建设水平，推动行业标准化体系建设向纵深发展，有效提升行业咨询服务质量和水平。

四是跟踪落实大纲动态调整机制。协会将积极承担两个大纲的跟踪反馈工作，及时收集整理各方面的意见建议，经梳理研究后定期报送国家发展改革委，助力两个大纲的持续迭代完善。（实习生陈梓瑶对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、高雷)

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