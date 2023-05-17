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国内油价迎年内最大降幅 业内：短期国际油价将继续弱势运行

2023年05月17日09:50 | 来源：人民网
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人民网北京5月17日电 （记者杜燕飞）国家发改委16日表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自5月16日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低380元和365元。

今年国内油价历次价格调整。数据来源：国家发改委

至此，国内油价迎来今年以来最大一次降幅，实现“两连跌”。据测算，折合升价，全国平均来看，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升分别下调0.3元、0.32元、0.31元。以油箱容量50升的普通私家车为例，车主加满一箱油将少花15元左右。

记者梳理，本次调价后，今年成品油价格调整呈现“三涨五跌两搁浅”格局。涨跌互抵后，汽油累计每吨下调170元，柴油累计每吨下调165元。

多家机构表示，本轮调价周期内，5月初，美联储宣布自去年3月以来连续第10次加息，欧洲央行、英国央行同样跟随美联储继续加息。市场对原油需求增长放缓的忧虑继续升温，国际油价大幅下跌。

国家发改委价格监测中心监测显示，本轮成品油调价周期内（4月28日—5月15日）伦敦布伦特、纽约WTI油价分别比上个调价周期下降7.19%、7.54%。

下一次调价窗口将在5月30日24时开启。对此，隆众资讯成品油分析师李彦认为，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现小幅下调的趋势。

在卓创资讯成品油分析师许磊看来，尽管市场对原油供应的担忧，为油价带来支撑，但是国际油价仍有震荡下行压力，油市仍呈现波动性。

“考虑国际油价市场消息面利好利空因素继续博弈，短期内新一轮调价方向仍存不确定性，消息面指引受限，市场观望态度将再度升温。”金联创成品油分析师马建彩表示。

国家发改委价格价格监测中心预计，短期来看，原油需求端的低迷将影响油价继续弱势运行。全球经济下行压力继续加大，原油需求增长前景难有较大改观。后续仍需关注“OPEC+”的生产政策变化、美国回购战略石油储备等对油价的影响。

附：各地92号汽油最高零售价

海南海口：92号汽油8.56元/升

西藏拉萨：92号汽油8.33元/升

云南昆明：92号汽油7.59元/升

贵州贵阳：92号汽油7.58元/升

四川成都：92号汽油7.55元/升

重庆：92号汽油7.51元/升

广西南宁：92号汽油7.51元/升

广东广州：92号汽油7.47元/升

湖北武汉：92号汽油7.46元/升

河南郑州；92号汽油7.45元/升

北京：92号汽油7.45元/升

甘肃兰州：92号汽油7.44元/升

河北石家庄：92号汽油7.44元/升

天津：92号汽油7.44元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.42元/升

江苏南京：92号汽油7.42元/升

浙江杭州：92号汽油7.42元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.41元/升

山东济南：92号汽油7.41元/升

吉林长春：92号汽油7.41元/升

上海：92号汽油7.41元/升

福建福州：92号汽油7.41元/升

江西南昌：92号汽油7.41元/升

青海西宁：92号汽油7.4元/升

安徽合肥：92号汽油7.4元/升

湖南长沙：92号汽油7.4元/升

山西太原：92号汽油7.4元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.38元/升

宁夏银川：92号汽油7.35元/升

陕西西安：92号汽油7.33元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.22元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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