人民网北京5月17日电 （记者赵竹青）记者从中国载人航天工程办公室获悉，为进一步降低空间站上行货物运输成本，增强上行货物运输的灵活性，探索发展商业航天模式，中国载人航天工程办公室5月16日面向全社会发布公告，征集空间站低成本货物运输系统总体方案。

据了解，本次征集的方案要根据空间站低成本货物运输系统技术指南，论证提出包括货物运输飞行器、运载火箭及发射支持在内的低成本货物运输系统一体化总体方案。具体方案内容应包括任务需求论证、主要功能与指标、国内外发展情况、货物运输航天器技术方案、运载火箭选用及发射支持方案，与相关系统接口、主要关键技术、安全性可靠性设计、商业模式、研制流程、研制基础以及经费需求等。

本次申报截止日期为2023年7月15日，后续中国载人航天工程办公室将根据方案征集情况，组织择优并开展低成本货物运输系统研制及飞行验证，市场化采购低成本货物运输服务，最终构建安全可靠、形式多样、效益突出的空间站天地货物运输体系。

(责编：赵竹青、吕骞)

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