人民网北京5月17日电 （记者申佳平）“充电设施不足的问题仍是影响新能源汽车使用的一大制约瓶颈，在农村地区更为突出。”在国家发展改革委今日召开的新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮表示，当前，我国已建成包括521万台充电桩在内的，世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系，为新能源汽车快速发展提供了有力保障。下一步，国家发展改革委将通过创新农村地区充电基础设施建设、运营、维护模式，逐步破解农村地区购买使用新能源汽车的“堵点”“痛点”。

孟玮具体介绍，在建设环节，重点在公共充电设施与社区充电设施上发力。优先在县乡企事业单位、商业建筑、交通枢纽（场站）、公路沿线服务区（站）等场所配置公共充电设施，并向易地搬迁集中安置区、乡村旅游重点村等延伸。同时，加快推进农村既有居住社区因地制宜开展充电设施建设条件改造，落实新建居住社区充电基础设施配建要求，持续推动充电基础设施建设共享。

在运营环节，重点是加大充电网络建设运营支持力度。利用地方专项债券等工具支持符合条件的充换电基础设施建设，开展配套电网建设改造，增强农村电网支撑保障能力。2030年前对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收需量（容量）电费，对电网企业相关配电网建设放宽投资效率约束，全额纳入输配电价回收。推广智能有序充电等新模式，加快形成行业统一标准。同时，鼓励有条件的地方出台农村地区公共充电基础设施建设运营专项支持政策。

在维护环节，重点是提升充电基础设施运维服务体验。完善充电设施运维体系，提升设施可用率和故障处理能力。针对节假日返乡期间充电供需矛盾突出等问题，充分运用技术手段，对充电需求集中的时段地段做好预研预判和服务保障。

她同时指出，下一步，将会同有关方面切实抓好文件落实，推动有关方面结合实际促进政策措施尽快落地见效，进一步健全充电基础设施网络，确保“有人建、有人管、能持续”，为新能源汽车在农村地区的推广使用营造良好环境，更好满足群众生产生活需求。

(责编：申佳平、高雷)

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