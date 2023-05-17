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国内物价涨幅为何回落？国家发改委详解两方面原因

2023年05月17日11:07 | 来源：人民网
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人民网北京5月17日电 （记者申佳平）5月17日，在国家发展改革委召开的新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮表示，近期国内物价涨幅有所回落，主要是输入性、周期性、季节性等多重因素叠加的结果，特别是受去年同期高基数影响，部分商品价格同比回落较多，从数据上拉低了国内物价指数。这种运行态势是阶段性的、是暂时性的。

孟玮指出，一方面，从物价本身看，部分商品价格去年同期基数较高、今年回落较多，加之有的行业降价促销，客观上影响了物价涨幅。比如，国际油价等大宗商品价格去年同期因乌克兰危机大幅走高，今年因全球需求走弱、美联储持续加息、部分主要发达经济体金融风险外溢等，价格波动下行，并对国内产生输入性影响；鲜菜价格去年同期出现反季节性上涨，今年以来由于物流畅通、供给充足，价格明显回落；部分汽车企业大力降价促销，特别是燃油小汽车价格降幅较大。4月份，鲜菜、汽柴油、燃油小汽车三项产品价格下降合计影响居民消费价格指数（CPI）下降约0.9个百分点，石油天然气、铁矿石、铜铝、煤炭等行业价格回落合计影响工业生产者出厂价格指数（PPI）下降约2.9个百分点，是拉低物价指数的主要因素。

另一方面，当前我国需求较快恢复，经济总体回升向好，物价反映的经济运行积极因素在不断增多。4月份，CPI环比降幅连续两个月收窄，服务价格同比涨幅连续两个月扩大，都反映了国内需求特别是服务需求稳步恢复向好的态势。

她同时表示，下一步，随着扩大内需政策效果持续显现，消费需求进一步回暖，市场信心增强、预期持续改善，基数效应逐渐减弱，物价运行有望逐步恢复至近年的平均水平附近。

(责编：申佳平、高雷)
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