人民网北京5月17日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官方微信公众号消息，经工业和信息化部统筹组织协调，5月17日，在合肥举行的世界电信和信息社会日大会上，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电联合宣布在新疆正式启动全球首个5G异网漫游试商用。

据了解，5G异网漫游是指，当所属运营商无5G网络覆盖时，用户可接入其他运营商的5G网络，继续使用5G服务。

工业和信息化部表示，启动新疆5G异网漫游试商用，是贯彻落实党的二十大关于加快建设网络强国决策部署的重要举措，是推动行业高质量发展的扎实行动，是坚持以人民为中心的发展思想、满足人民对美好数字生活向往的具体实践。工业和信息化部持续推进5G网络覆盖，提升5G服务能力，创新构建标准体系，组织四家基础电信企业开展5G异网漫游工作。四家基础电信企业认真履行网络强国、数字中国建设使命责任，整合优势资源、形成强大合力、突破技术瓶颈，进一步提升共建共享水平，先后完成实验室测试、外场验证和现网试点，验证5G异网漫游业务能力和商用可行性。

工业和信息化部同时表示，下一步将积极稳妥推动5G异网漫游试商用，进一步巩固提升我国5G网络服务能力，更好地为生产、生活和治理方式提质降本增效贡献力量。

(责编：申佳平、高雷)

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