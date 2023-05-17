原标题：邮储银行获评“企业法治建设风险管控创新典型案例”

近日，第十一届公司法务年会（北京）暨首届企业法治建设创新典型案例发布活动在京举行，中国邮政储蓄银行“法律风险数字化管控”项目荣获“企业法治建设风险管控创新典型案例”奖项。

此次活动由法治日报社开展，旨在全面展现新时代企业法治建设成就，进一步激励全社会以更大的责任担当推动法治企业建设、法治中国建设。活动共收到353项申报案例，经过认真筛选和专家评议，评选出最终获奖案例。

一直以来，邮储银行切实发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，将法律风险管理数字化转型纳入依法治行总体规划，建设智能化法律事务系统，打造集合同管理、诉讼管理、知识产权管理、消费者权益保护管理等功能于一体的行业领先的法律风险数字化管理平台，构建前、中、后台协同的法律风险管理体系。同时，邮储银行积极探索利用大数据分析、人工智能等新技术加强法律风险管理，将法律审查智能辅助工具嵌入法律风险管理流程，具有高频法审意见分析、法律审查依据智能推送、失效法律法规自动提醒、消费者权益保护风险点智能提示等功能，极大提高了合同审批效率，有效防范法律风险。

下一步，邮储银行将继续践行依法治行理念，不断增强法律风险管理能力，培育浓厚法治文化，持续提升依法经营水平，为全面建设社会主义现代化国家贡献更大力量。（记者 吕斌）

(责编：曹淼、李源)

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