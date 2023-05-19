本报天津5月18日电 （记者龚相娟）18日上午，以“智行天下 能动未来”为主题的第七届世界智能大会在国家会展中心（天津）开幕。大会聚焦智能科技赋能经济社会发展，聚合天下英才共谋智能未来，聚集智慧成果，实现共享共赢，全面打造展示智慧天津、数字中国的全新窗口。

本届大会恢复线下形式，活动规格和参会规模超过往届。来自21个国家和地区的专家学者和企业家齐聚天津，聚焦智能网联车、生成式人工智能、脑机交互等前瞻课题，共谋智能未来，推动智能科技广泛合作，共享智能经济红利，为人类社会发展贡献智慧和力量。

本届大会由天津市人民政府、国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国家广播电视总局、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中央广播电视总台和中国科学技术协会共同举办，大会将持续至5月21日。

《 人民日报 》（ 2023年05月19日 06 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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