本报北京5月18日电 （记者王昊男）记者今天从2023中关村论坛新闻发布会上了解到，作为2023中关村论坛的55场平行论坛之一，第二届碳达峰碳中和科技论坛将于5月27日在中关村国家自主创新示范区展示交易中心临展区举办。

据介绍，中科院高度重视科技支撑双碳战略工作，于2021年7月1日启动实施了“中国科学院科技支撑碳达峰碳中和战略行动计划”，并根据行动计划制定了实施方案，采取了系列举措。据介绍，第二届碳达峰碳中和科技论坛由中国科学院牵头主办。截至目前，已接受20余个科研机构、高校，近30个合作企业的注册报名。

又电 （记者潘俊强）17日，记者从2023中国科幻大会发布会上获悉：2023中国科幻大会将于5月29日至6月4日在北京市石景山区首钢园举办。大会包括开幕式、专题论坛、科幻展、科幻活动等4个方面共40场活动。本届科幻大会以“科学梦想、创造未来”为主题。

中国科幻大会由中国科协发起，自2016年以来已连续举办六届。从2019年起，中国科协与北京市人民政府共同主办三届中国科幻大会，签订“促进北京科幻产业发展战略合作协议”，合力打造“科幻产业集聚区”，推动大会影响力不断提升。2023中国科幻大会首次纳入“中关村论坛”，成为国家级科技论坛平行论坛。

《 人民日报 》（ 2023年05月19日 06 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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