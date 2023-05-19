本报记者 姜晓丹

广东广州南沙区是粤港澳大湾区国际科技创新中心重要承载区和大湾区综合性国家科学中心主要承载区。2022年6月，国务院出台《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》（以下简称《南沙方案》），赋予南沙打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台的新定位。《南沙方案》将“建设科技创新产业合作基地”摆在五大重点任务之首，对科创产业发展提出了更高要求。一年来，南沙科创取得了一些成果。

重大科创平台建设提速。南沙科学城总体发展规划已获广东省政府批复实施。中科院明珠科学园加快建设，广东空天科技研究院、广东智能无人系统研究院计划6月入驻使用。大湾区科学论坛永久会址已动工建设，建成后将与国际金融论坛永久会址隔水相望、相得益彰。

创新主体培育壮大。充分发挥企业创新主体作用，大力构建梯队式培育矩阵。去年，科技型中小企业入库增长33.3%，高新技术企业数量增长21.23%，入选广州独角兽创新企业系列榜单企业达25家，省级新型研发机构和高水平创新研究院数量分别占全市的1/5、1/3。全社会研发经费首次突破100亿元、增长71.53%。研发投入强度从上年的3.67%跃升至5.45%，实现较大突破。

科技产业加快构建。围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重达36.9%。汽车制造业产值近2000亿元，形成多赛道汽车融合发展势头；新兴产业和未来产业蓬勃发展，集聚人工智能和生命健康企业超1000家。

创新环境持续优化。创新人才服务体系方面，出台“科创10条”“国际化人才特区9条”等政策，支持科技创新、引才聚才；获批三级联审联批、往来港澳签注等8项便利化措施。科技投融资体系方面，总规模2000亿元的广州产业投资和创新投资母基金落户。创新孵化体系方面，广东医谷南沙产业园、乐天云谷被认定为国家级孵化器，优创社区获批国家级众创空间，推动优质科技成果转化落地。

接下来，南沙将继续深入实施创新驱动发展战略，以实施《南沙方案》为总牵引，持续抓好大湾区科学论坛永久会址建设，加快建设科创产业合作高地，努力为实现高水平科技自立自强贡献力量。

《 人民日报 》（ 2023年05月19日 15 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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