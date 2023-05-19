本报记者 刘茜 陈建强

原标题：第七届世界智能大会在津召开

5月18日在国家会展中心（天津）拍摄的第七届世界智能大会会场一角。新华社记者 赵子硕摄

本报天津5月18日电（记者刘茜、陈建强）18日，为期三天的第七届世界智能大会在天津开幕。本届大会以“智行天下、能动未来”为主题，聚焦智能网联车、通用人工智能、脑机交互等前瞻课题，举办主论坛及48场平行论坛，包括院士、诺贝尔奖获得者等在内的千余位专家学者和企业负责人，将深入探讨AI与经济、社会、人文等领域的热点话题，展开观点交锋与智慧碰撞。

大会智能科技展共有来自全球492家企业参展，其中包括80多家世界及国内500强企业、270家智能科技代表性企业以及国家超级计算天津中心、北京大学、南开大学、天津大学等51家研究机构和高校院所。科技展围绕“生成式人工智能”“5G+工业互联网”等领域，展出一批国内乃至世界前沿的技术和产品，让观众亲身体验智能领域的最新进展。

世界智能大会组委会相关负责人表示，大会将为智能科技领域搭建一个合作交流共赢共享的平台，最终目的是给大家带来新思想、新观念的碰撞，用科技赋能产业发展，赋能老百姓的美好生活。

大会由国家发改委、科技部、工信部、国家广电总局、国家网信办、中国科学院、中国工程院、中央广播电视总台、中国科学技术协会、天津市人民政府共同主办。

(责编：杨曦、杨迪)

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