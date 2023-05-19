原标题：百倍提效，火箭回收从“找”变“等”

5月17日，长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火升空，成功将北斗卫星导航系统第56颗卫星送入预定轨道。任务中，中国电科网络通信研究院导航国家重点实验室研制的“箭载导航与位置报告装备”，克服复杂环境影响，成功实现火箭分离体实时定位与位置稳定回传，精确“跟踪”并“指引”落点，助力火箭分离体快速回收。

截至目前，箭载导航与位置报告装备已多次保障火箭回收任务，能够有效提供重要定位通信支撑，这为后续持续应用奠定坚实基础。

“此前火箭回收时，分离体落点像‘天女散花’，可能分布在上千平方公里的广袤地区，一个小队的搜救人员要花费数天甚至是数十天时间来寻找分离体。”中国电科网络通信研究院现场保障技术人员谢松说，别看箭载导航与位置报告装备“貌不惊人”，小小的“身体”却蕴藏大大的“能量”。

运用该装备能对火箭整流罩、助推器、一级发动机等火箭分离体，实现实时米级定位，并根据定位信息指引分离体精准落到“预定地点”，使火箭分离体回收从“原来的找”变成“现在的等”。依托装备实时回传的位置报告，地面搜救人员在分离体落地后10分钟就能快速发现分离体，使搜寻回收效率至少提高数百倍，不仅大量节约人力，还能保障落区人民的生命财产安全。

“箭载导航与位置报告装备的成功研制，是北斗导航技术在我国空天领域的创新应用。”中国电科网络通信研究院导航国家重点实验室主任蔚保国表示，研发过程中，团队克服信号极不稳定、超高动态、天线指向不明等技术难题，提出并突破了非连续信号条件下的快速定位新机制，在极其复杂的空间环境下，成功实现火箭分离体回收阶段的北斗稳定定位和连续位置报告，大幅促进我国火箭回收领域的技术进步。

“后续，技术团队将做好科技成果转化，并在这一领域持续攻关，支撑火箭在多种使用场景下开展更多有价值的新突破和新应用。”蔚保国说。

（本报记者 崔兴毅 本报通讯员 李燕茹）

(责编：杨曦、杨迪)

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