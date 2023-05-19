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备份星“入列”，“北斗”再出发

2023年05月19日08:18 | 来源：光明日报
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原标题：备份星“入列”，“北斗”再出发

　　 2023年5月17日10时49分，由中国航天科技集团有限公司第五研究院（以下简称“航天科技集团五院”）抓总研制的第56颗北斗导航卫星，搭乘长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心成功发射。

　　 第56颗北斗导航卫星将运行在地球静止轨道，是2020年北斗三号全球组网以来发射的首颗也是唯一一颗高轨备份卫星。“名为备份星，实为主力军。”据悉，该卫星“入列”后将有效扩大短报文服务区域，提高精密单点定位能力，肩负起提升系统服务连续性和健壮性的重任。

　　具备五大本领

　　 2009年，北斗三号工程立项，我国开始建设自己的全球卫星导航系统。与国外卫星导航系统不同，北斗三号系统采用混合星座模式，由MEO（地球中圆轨道卫星）、IGSO（倾斜地球同步轨道卫星）、GEO（地球静止轨道卫星）三种不同轨道的卫星组成。

　　 2017年11月5日，北斗三号首批组网星发射入轨，中国北斗进入全球组网时代。

　　 2020年6月23日，随着北斗卫星导航系统第55颗卫星顺利入轨，北斗三号系统正式完成由“3GEO+3IGSO+24MEO”组成的混合星座建设，提前半年完成组网任务。

　　 2020年7月31日，北斗三号全球卫星导航系统正式开通，面向全世界提供服务。

　　 作为地球静止轨道卫星，此次发射的第56颗北斗卫星具备无线电导航、无线电测定、精密单点定位、功率增强、站间时间同步和定位五大本领，可为我国及周边地区用户提供导航及增强服务。

　　 针对任务需求，结合载荷国产化研制能力的精进，研制团队将卫星上的部分单机进行了升级换代，着力提升星上硬件能力，显著增强导航信号功率与信息速率，为用户带来更快、更精准、更稳定的定位服务体验。正如航天科技集团五院北斗三号卫星总体主任设计师冯文婧所说：“这颗卫星上天后，系统精密单点定位服务就像从‘双车道’拓宽为‘四车道’，服务能力也随之变得更强。”

　　按需随时发射

　　 “确保任务成功是我们的永恒追求！”航天科技集团五院北斗三号卫星副总指挥王东铿锵有力地表态道。

　　 其实，早在研制立项之初，这颗卫星就被确定为“备份星”。按照“地面备份为主、按需发射入轨”的总体策略，它必须时刻在地面待命，只要一声令下，就得在两个月内具备随时出厂的条件。

　　 发射时间不确定，保障方案就难以确定；在地面长期存贮，与天上环境不同，需要识别和应对可能存在的风险——这些都对设计师的前瞻谋划、系统分析和灵活调整能力提出了更高要求。面对上述挑战，研制队伍强化忧患意识，杜绝麻痹大意思想，全力确保卫星可以随时从“备岗”状态“转正决胜”。

　　 发射时间不确定？那就深入分析论证地面存贮的薄弱环节和敏感要素，以半年为单位制定满足不同发射时间的地面存贮方案，在实施过程中坚决落实质量第一要求，推动存贮方案科学可控、稳妥可靠……

　　 地面环境与空间环境差别太大？那就结合地面存贮试验结果，条分缕析不同阶段对单机、元器件可能造成的影响，有针对性地开展性能测试……

　　 据统计，第56颗北斗导航卫星的整星加电测试时间超过2000小时，较前序卫星多出近1000小时，而且在出厂前以更高标准、更严要求补做了测试项目。

　　北斗人再出发

　　 波澜壮阔的北斗导航系统建设，被业界誉为“五个千万工程”，即调动千军万马、历尽千难万险、经过千辛万苦、走进千家万户、造福千秋万代。北斗三号工程立项至今，走过了近五千个日日夜夜——

　　 从2009年到2012年，团队一面推进北斗二号建设，一面开展北斗三号立项与研制工作。

　　 从2012年到2017年，团队继续完善北斗二号系统，脚踏实地推进北斗三号卫星的研制、试验各项工作，攻克一系列难关，取得一大批具有自主知识产权的关键技术成果。

　　 从2017年到2020年，团队大干苦干，用18次发射将30颗卫星送入太空，两次发射的时间间隔最短只有十几天。谈到当时的状态，航天科技集团五院北斗三号工程副总师、卫星系统首席设计师谢军说：“我们是以跑百米的速度在跑马拉松。”

　　 从2020年到2023年，团队继续大力弘扬新时代北斗精神，主动、务实推进自主创新。2020年8月，航天科技集团五院成立通信与导航卫星总体部，致力于实现卫星通信与导航的融合发展。

　　 此次第56颗北斗导航卫星发射成功，不仅为卫星导航这一重大成果增添了新成就，也推动中国航天在新时代新征程上迈出新步伐。

　　 回顾来时路，北斗系统建成不易，“上新”不易。航天科技集团五院北斗三号卫星总设计师陈忠贵不禁感慨：“一个新事物从无到有的过程注定艰难，尤其是在技术基础薄弱、没有经验可以借鉴的情况下。可即使这样，我们还是披荆斩棘闯出来一条路。”

　　 踏上新征程，北斗团队梦想激扬，勇毅前行。“北斗人不会止步不前，我们一定不辜负全国人民的期望，力争为实现中华民族的航天强国梦作出新的更大贡献！”这是航天科技集团五院北斗三号卫星总指挥迟军的感言，也道出了北斗人共同的心声。

　　 （本报北京5月18日电 本报记者 张蕾 本报通讯员 李知珂 冯文婧 张翼）

(责编：杨曦、杨迪)
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