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年内ETF呈现持续净流入 总规模创新高已达1.69万亿元

记者 王 宁
2023年05月19日08:35 | 来源：证券日报
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原标题：年内ETF呈现持续净流入 总规模创新高已达1.69万亿元

　

　　今年以来，ETF呈现出持续资金净流入状态。Wind数据显示，截至5月18日（下同），ETF总规模逐月走高，资金净流入量已近680亿元，目前总规模已达1.69万亿元，创出历史新高。

　　多位公募基金经理向《证券日报》记者表示，由于多数机构预期今年A股市场结构性行情可期，但投资难度亦有所提升，而作为打包一篮子指数成份股的ETF，由于费用低、运作透明的特点，年内持续获得资金的青睐。“从细分来看，股票型ETF成为总规模增长的主力军，这也反映了资金正在积极布局结构性机会。”

　　股票型ETF

　　年内份额增加最高

　　Wind数据显示，年内ETF份额增加1818.56亿份，较年初增长12.57%，达到1.63万亿份；其中，份额增加最多的为股票型ETF，增加867.25亿份，其次是跨境ETF，增加570.84亿份。同时，总规模增加679.43亿元，较年初增长4.19%，达到1.69万亿元。

　　在多位公募基金人士看来，年内ETF总规模的不断增长，主要原因在于投资者对A股结构性行情的看好，而ETF作为分散投资的最佳利器，亦获得资金的追捧。

　　嘉实基金指数投资负责人刘珈吟告诉《证券日报》记者，A股市场实施全面注册制后，投资标的的扩容提升了投资难度，而ETF作为优中选优、打包一篮子指数成份股的结构化投资利器，加之费用低廉、运作透明等优势，因此获得资金的高度青睐。“今年A股市场结构分化加剧，行业热点表现不一，ETF总规模创新高的背后，是资金正在积极布局结构性机会的表现。”

　　从热门主题ETF年内份额波动来看，Wind数据显示，中证医疗指数份额增加最多，为158.15亿份，中证创新药产业指数和国证新能源也分别增加了81.37亿份、61.61亿份；不过，从年内指数ETF涨幅排名来看，中证动漫游戏指数涨幅最高，达到75.37%，其次是上证科创板芯片指数，年内涨幅为24.68%，其余主题指数涨幅均为负。

　　招商基金量化投资部基金经理苏燕青补充表示，股票型ETF规模增长较突出，多是主题或细分行业ETF表现更为抢眼，例如医药类ETF、半导体ETF、游戏ETF和新能源主题ETF等，这些产品在对应的产业机会表现明显时，资金会提前大幅布局，这也是年内不同主题或细分行业ETF份额变动的原因。

　　2只ETF

　　实现超额募集

　　截至目前，ETF总量已达790只，其中股票型ETF数量为641只，资产净值为1.14万亿元，占总规模的67.49%；债券型ETF、商品型ETF、货币型ETF、跨境ETF分别为17只、18只、27只、87只，资产净值分别为408.2亿元、232.5亿元、2659.9亿元、2186.4亿元，占比分别为2.42%、1.38%、15.76%、12.95%。

　　而从发行情况来看，年内新成立ETF37只，有2只ETF实现超额募集（计划募集20亿元），其中就包括1只央国企主题ETF，最低比例配售为41.50%；另有包括嘉实中证疫苗与生物技术ETF等在内的3只产品，募集规模在15亿元至20亿元之间，其余ETF募集多在2亿元至7亿元之间。值得一提的是，目前待审批的ETF多达56只，已审批待发行的有6只；正在发行的有8只，其中有3只为央国企主题产品。

　　此外，年内份额增加最大的行业ETF为信息主题产品，目前有8只基金跟踪；份额增加最大的主题为中证医疗指数，有3只基金跟踪；份额增加最大的指数标的为恒生科技，有10只基金跟踪；收益最高的指数标的为动漫游戏，有3只基金跟踪。

　　对于目前正在发行的ETF，刘珈吟认为，以高分红、低估值为标的的央国企主题基金或是最佳选择。“近期陆续完善以国新央企综指为代表的1+N央企指数体系，预计后续也将有更多主题系列指数类产品配套发行，因此，短期看央企主题ETF或仍将具有较大吸引力。”

　　平安基金基金经理钱晶表示，目前市场仍处于快速轮动状态，其中，表现最为强劲的是“中国特色估值体系”、医药生物板块。近些年，央国企公司整体利润增速较高，且具有高股息、低估值、高流动性等特点，估值修复空间大，且有较高的安全边际；而医药行业修复动能强，二季度以来有不少产品申报或获批上市。

(责编：杨曦、杨迪)
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