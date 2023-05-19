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焦炭开启第八轮提降 部分焦企陷入亏损开始减产

赵彬彬
2023年05月19日08:36 | 来源：证券日报
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原标题：焦炭开启第八轮提降 部分焦企陷入亏损开始减产

　　5月18日，国内焦炭主流市场第八轮提降（提出要求降价）落地。据兰格钢铁网监测数据显示，当日，唐山地区准一级冶金焦承兑到厂价格2050元/吨，较上一交易日降50元/吨；临汾地区准一级冶金焦现汇出厂价格1900元/吨，较上一交易日降50元/吨；吕梁地区准一级冶金焦现汇出厂价格1800元/吨，较上一交易日降50元/吨。

　　“焦炭价格连续提降是产业链上下游博弈的结果。”兰格钢铁研究中心主任王国清认为，今年以来，焦煤来源广泛、价格回落，使得焦炭原料成本下降，盈利水平较高。另一方面，钢铁企业受钢材价格下跌、原料成本高企等因素影响，陷入亏损境地，希望焦炭企业降价来减轻成本压力。

　　焦炭第八轮提降收窄

　　3月下旬以来，随着焦煤价格回落，焦炭成本下移、盈利上升，加上焦炭市场买货情绪较差，上游出货压力上升、焦企议价能力减弱，焦炭价格开始接连下跌。

　　据了解，从3月底至今，焦炭价格已有七轮提降，前两轮分别降低50元/吨，剩下五轮每次降低100元/吨。

　　在第七轮提降落地后，焦化厂仍有较好的利润，但是分化较为严重。钢联数据显示，截至5月12日，全国平均吨焦盈利68元/吨，利润周环比增加43元/吨，山西准一级焦平均盈利146元/吨，山东准一级焦平均盈利88元/吨，内蒙古二级焦平均盈利24元/吨，河北准一级焦平均盈利62元/吨。

　　5月18日，主流市场焦炭第八轮提降落地，每吨降价50元/吨，较此前有所减少。对此，上海钢联煤焦事业部焦炭分析师唐兄英认为，“5月中旬，部分配煤煤种价格已跌至甚至跌破动力煤价格；并且焦煤期货市场率先升水，部分期现贸易商开始入场，买货情绪增加，焦煤市场率先止跌，焦炭成本企稳。焦企利润空间已经较低，钢厂考虑在降低成本同时又能保证焦炭供应稳定性，因此第八轮降幅改为50元/吨。”

　　继续提降空间不大

　　随着第八轮提降落地，焦炭企业目前微利运行。业内纷纷预计，此后继续提降空间不大。

　　从目前焦企情况来看，焦炉开工基本稳定，同时，中间投机询货贸易商开始增加，焦企出货情况有所好转。记者获悉，部分焦企利润已出现亏损，开始通过增加检修限产力度，小幅收紧焦炭供应。

　　未来焦炭价格走势如何？能否止跌回升？

　　“焦企钢企博弈还将继续。”王国清介绍说，“目前尽管钢铁企业盈利面有所恢复，但幅度较小。进入5月份，随着南方雨季逐渐到来，钢铁行业旺季正向淡季转变，铁水产量持续回落，对焦炭刚需减少。”

　　“焦炭下游需求是影响焦炭价格的重要因素。短期来看，在动力煤成本支撑及成材市场价格并未跌破前期低点的情况下，焦炭价格将企稳，能否反弹还需观望成材市场变化。”唐兄英如是说。

(责编：杨曦、杨迪)
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