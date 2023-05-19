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增容改造添动力，清洁能源产业“加速跑”

张蕴
2023年05月19日08:41 | 来源：科技日报
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原标题：增容改造添动力，清洁能源产业“加速跑”

近年来，青海省着力打造国家清洁能源产业高地，国内一批批颇具影响力的单晶硅、多晶硅等制造企业落户西宁市，这些项目为地区低碳循环发展注入新动能，也让这座高原古城驶入新能源产业集群“快车道”。而充足的电力正在为高原青海布局领先全球的光伏产业链提供源源不断的动力，为青海省全力构建新型电力系统省级示范区、助力打造国家清洁能源产业高地贡献力量。

5月18日，青海中昱新材料科技有限公司（以下简称青海中昱）生产车间机器轰鸣，一旁配电室里，国网西宁供电公司客户经理王宇和李延栋正在排查安全用电隐患，保障企业用电无忧。

近年来，青海省着力打造国家清洁能源产业高地，国内一批批颇具影响力的单晶硅、多晶硅等制造企业落户西宁市。这些项目为地区低碳循环发展注入新动能，也让这座高原古城驶入新能源产业“快车道”。而充足的电力正在为高原青海布局领先全球的光伏产业链提供源源不断的动力，为青海省全力构建新型电力系统省级示范区、助力打造国家清洁能源产业高地贡献力量。

石英坩埚“开足马力”投入光伏单晶炉

青海中昱负责生产的石英坩埚是光伏单晶炉的关键部件，主要用于盛装熔融硅并制成后续工序所需晶棒，在单晶硅的生产中起着不可或缺的作用。

早在2021年，为保障青海中昱稳定生产，国网西宁供电公司配套建设了一条10千伏供电专线。2022年5月，随着规模扩大订单激增，该企业再次提交增容申请。接到申请后，王宇和同事第一时间上门走访，现场查看该企业生产线的建设规模，测算用电量。

“企业用电设备数量多且分散，建议您申请一台2.5万千伏安的变压器，这样就能保证稳定可靠供电了。”王宇建议。

“这么大的用电量，重新申请会不会很麻烦？”青海中昱企业负责人王得明说出自己的担忧。

“线上办理很快！”随即，王宇现场指导他通过“网上国网”App递交了新装用电申请。第二天，供电员工上门勘查现场，为其制订详细的施工方案，计划建设1座35千伏变电站，铺设1条35千伏供电专线，为该企业新增用电负荷2.5万千伏安。

4月10日，该企业重新投产运行。在充足的电力支撑下，新上的生产线开足马力，生产出一批批石英坩埚运往各大晶硅企业。随后，国网西宁供电公司工作人员主动上门，摸排企业生产经营状况和主要设备用电情况，结合“网上国网”App为该企业解读能效账单，指导企业优化设备运行方式，并建立企业用电难题清单，确保用电问题闭环解决。

青海中昱负责人向科技日报记者介绍，目前，企业已达到日产130只石英坩埚，为9家企业提供了优质的单晶炉原料。

“我们协助企业开展安全用电隐患排查，对生产车间用电情况、变压器运行状况、供电线路等进行全面‘体检’，在电力‘满格’蓄能下，保障了辖区内企业正常运转。”国网西宁供电公司台区经理赵洋说。

供电扩容让碳纤维开启“奇妙旅程”

享受到优质服务的企业不止青海中昱一家。3月初以来，国网西宁供电公司积极落实青海省、西宁市助企暖企送春风行动要求，开展“送服务、解难题、促发展”客户大走访活动，对新建客户“一站式”服务，对老客户按照星级客户服务标准主动上门，开展能效账单分析、用电设备“义诊”等服务。

近日，中复神鹰碳纤维西宁有限公司生产车间内，在充足的电力供应下，机器轰鸣，生产平稳，一卷卷丝柱整齐转动，一缕缕原丝抽出成型，碳纤维在机器内进行着自己的“奇妙旅程”。

中复神鹰碳纤维西宁有限公司是集碳纤维研发、生产、销售于一体的高新技术企业，而碳纤维是光伏、氢能和风电等产业发展不可替代的关键战略支撑材料。今年，该企业积极布局以碳纤维复合材料为支撑的产业链，扩建二期生产线。

了解到企业用电需求后，国网西宁供电公司台区经理赵洋和孙永钢多次到该企业走访调研，实施“一对一”24小时对接服务，完成现场勘查及供电方案确认，为该公司新增安装了一台6.3万千伏安的变压器，为中复神鹰二期投产打下了坚实的电力基础。

目前，该企业的二期已完工投运，自动化生产设备陆续进场调试，5月中旬已陆续开始投产运行。项目投运后，将形成年产25000万吨碳纤维的生产规模。

自开展大客户走访活动以来，国网西宁供电公司持续优化用电营商环境，以优质的供电服务助力企业“加速跑”，已累计走访企业25家，累计解决用电问题8项。

下一步，国网西宁供电公司将持续履行“电管家”职责，不断深化客户星级评价体系，对接客户用电需求，主动为客户提供电气设备特巡、能效及需求侧服务等专项服务，使用户切身感受到供电公司优质服务，“零距离”倾听用户诉求，帮助企业解决用电问题，确保企业生产电力满格，助推辖区企业高质量发展。（记者 张蕴 通讯员 星小花 常秉玉）

(责编：杨曦、杨迪)
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