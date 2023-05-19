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“硬核”智能科技成果闪亮登场

陈曦
2023年05月19日08:44 | 来源：科技日报
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原标题：“硬核”智能科技成果闪亮登场

随时随地与5G特拍机器人、AI书法机器人亲密互动；体验VR划船、机械臂拆装鲁班锁、数字孪生魔盒……5月18日，第七届世界智能大会在天津拉开帷幕。最令人充满期待的智能科技展也闪亮登场，共有492家企业和机构参展。生成式人工智能、脑机接口等一批国内乃至世界最前沿领域的技术产品完成首秀，全面展示了智能科技的高精尖。

非侵入式脑机接口超大指令集创世界纪录

测试者头戴小小设备，看着屏幕上闪烁的216键虚拟键盘，就能高速拼写、意念打字——在世界智能大会现场，超大指令集高速率非侵入式脑机接口系统首次亮相就技惊四座。

该系统由脑机交互与人机共融海河实验室科研团队研发，创造了目前非侵入式脑机接口最大指令集世界纪录。

“脑机接口技术是新一代人机交互、人机混合智能的关键核心技术。”脑机交互与人机共融海河实验室主任助理、天津大学神经工程团队教授许敏鹏介绍，指令数量是反映非侵入式脑机接口核心能力的重要指标。

团队通过研发时—频—相混合多址的新型编码范式，首次融合运动诱发电位、P300电位和稳态视觉诱发电位3种脑电特征，成功实现216键的高速拼写操作，在线信息传输速率保持在每分钟300比特以上，单指令平均输出时间仅1.2秒。系统还集成汉语英语拼写常用音节信息，支持中英文输入法一键切换。

据了解，目前团队已构建了从芯片、电极、算法到系统的国产全链条非侵入式脑机信息交互技术体系，脑电识别精度、控制指令数量和信息传输率3项核心指标达到国际最高水平。

星火认知大模型与观众现场互动

“祖冲之在2023年的第七届世界智能大会上说了什么话？”

“给我编一个故事，祖冲之穿越到世界智能大会上，给大家讲了一堂数学课。”

在大会的智能科技展上，参展观众纷纷围着讯飞星火认知大模型向它提问，它迅速而精准的回答，也博得了大家的赞许和认可。

这也是讯飞星火认知大模型继5月6日发布会后的全国首秀。

讯飞星火认知大模型是科大讯飞最新推出的新一代认知智能大模型，具备跨领域多任务类人的理解和生成能力，可实现基于自然对话方式的用户需求理解与任务执行。同时，通过多元能力融合统一赋能各行各业，基于科大讯飞新一代大模型训练框架，持续从海量数据和大规模知识中学习进化。

科大讯飞董事长刘庆峰表示，大模型已在教育、办公、车载、数字员工等多个行业和产品中落地，与此同时，它也将为讯飞开放平台上超400万的开发者团队进一步赋能，让通用人工智能帮助他们做很多开放性工作，助力整个产业生态更加繁荣。

机器人在各行各业大显身手

在国家电网展台，其自主研发的电力组塔机器人首次亮相。自主攀爬越障、识别定位、螺栓紧固等一系列施工作业在这款机器人面前都是“小菜一碟”。

“电力组塔机器人为输电线路建设、运维、巡检等多场景功能应用提供可能。”国网天津电力高级专家马骏介绍，地面技术人员可实现对组塔机器人全作业过程的实时监控，全面保障施工安全和质量。同时机器人的应用降低了组塔施工作业风险，实现了线路工程组塔施工作业的历史性变革。

走进中国移动展台，5G特拍机器人现场演绎“大片”特效拍摄，5G咖啡大师“亲手”冲调的咖啡浓郁飘香……5G+机器人各显神通。5G+机器人等智能终端创新产品推陈出新，丰富了5G终端概念和应用场景，我国电信运营商正切实推动“智造”升级。（记者 陈曦 实习生 寇淑然 龚晓薇）

(责编：杨曦、杨迪)
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