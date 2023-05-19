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释放农村市场需求潜力 金融服务“充电”新能源汽车下乡

杨怡明
2023年05月19日08:49 | 来源：农村金融时报
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原标题：释放农村市场需求潜力 金融服务“充电”新能源汽车下乡

　　近日召开的国务院常务会议指出，农村新能源汽车市场空间广阔，加快推进充电基础设施建设，不仅有利于促进新能源汽车购买使用、释放农村消费潜力，而且有利于发展乡村旅游等新业态，为乡村振兴增添新动力。

　　“新能源汽车下乡”是近年来的热词之一。2020年7月，工信部、农业农村部、商务部联合下发通知，要求组织开展新能源汽车“下乡活动”。中汽协统计数据显示，在“下乡活动”举行的三年内，带动新能源下乡车型累计销售410多万辆，国内新能源汽车年销量增长逾5倍，2022年，这一数字达到了688.7万辆。

　　在此过程中，金融支持能发挥什么作用?金融机构又扮演着怎样的角色?在受访专家看来，金融机构通过提供贷款、租赁、分期付款等方式，降低购车门槛，帮助农村地区居民购买新能源汽车，不但能够促进新能源汽车在农村地区的普及和推广，提高农民购车的积极性，还有利于减少污染。

　　满足乡村消费升级需求

　　2023年中央一号文件提出“鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡。”随后，多地印发通知，提出将深入开展新能源汽车下乡。

　　例如，云南省发改委等六部门印发《云南省促进绿色消费实施方案》的通知。其中提到“深入开展新能源汽车下乡活动”“鼓励保险公司开发推广新能源汽车、绿色建筑等绿色消费领域保险产品”。广东省人民政府印发的《广东省激发企业活力推动高质量发展的若干政策措施》提到，鼓励有条件的市出台支持汽车以旧换新、汽车下乡、新能源汽车购置等政策，举办全省性汽车主题促消费活动，鼓励汽车企业开展新能源汽车下乡惠民活动。

　　新能源汽车下乡是提振消费的重大举措之一，需要金融机构发挥关键作用。

　　邮储银行研究员娄飞鹏对《农村金融时报》记者表示，金融支持有利于增加新能源汽车生产，扩大乡村新能源汽车消费，完善乡村新能源汽车使用中所需的充电基础设施等。

　　在中国数实融合50人论坛智库专家洪勇看来，金融支持是资金支持，也是服务支持。一方面，新能源汽车的价格相对传统燃油车较高，农村用户普遍购买能力较弱，金融机构可以通过提供贷款等方式，帮助农村用户购买新能源汽车，降低用户购车门槛。另一方面，金融机构可以通过专业的金融服务，提供融资、保险、售后等全方位支持，提高用户购车的信心和满意度。

　　在促进乡村振兴方面，洪勇提到，新能源汽车下乡不仅可以进一步满足农村用户的出行需求，还可以带动相关产业链发展，为乡村振兴注入新动力。

　　“金融跨期资源配置能降低消费者购买大宗消费品的当期压力，满足乡村消费升级需求，有助于释放农村市场需求潜力。新能源汽车产业链较长，有助于带动上下游相关投资和消费，促进就业。同时，还有利于银行等金融机构拓展新的业务空间，优化资产结构等。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华说。

　　多类服务增强农民购车信心

　　近年来，金融机构积极响应国家促进汽车消费的政策要求，无论是配套零息及低息购车信贷政策，提供全流程金融服务，还是推出贴息贷款等多样化金融产品，银行业正不断推进车贷业务快速发展，以实际行动助力居民汽车消费。

　　娄飞鹏认为，银行可以围绕新能源汽车生产、乡村新能源汽车消费以及基础设施等方面，为相关群体提供全方位金融支持。

　　记者了解到，近期，邮储银行青海省分行作为独家承办金融单位参与“青海省乡村加邮购车季汽车巡展专场活动”，居民在邮储银行合作的汽车经销商门店购车时，选择邮储银行车贷产品最高可享受2000元补贴优惠。

　　此前，安徽淮北市也曾推出新能源汽车下乡活动，多家银行在活动中推出各项优惠举措。例如，邮储银行针对新能源汽车贷款，最低首付15%，较传统燃油车降低5%，最高贷款金额30万元;建设银行首付比例不低于20%，部分车型可低至15%;农业银行最低首付为10%，较传统燃油车降低10%。

　　在洪勇看来，除了贷款支持外，银行机构还可以为新能源汽车用户提供保险服务支持，包括车辆保险、人身保险等，提高用户购车满意度。此外，银行机构可以通过金融创新，推出新能源汽车租赁、充电设施租赁等服务，提供全方位金融支持。

　　科转育成智慧农业平台联合创始人张晓兵也认为，金融机构提供车辆保险、售后服务等方面支持，可以增强农民购置新能源汽车信心。

　　受访专家称，在推进新能源汽车下乡的过程中，金融机构还应注意避免产品同质化，并加强风险管理，避免贷款违约和资金损失。

　　内蒙古银行研究发展部总经理杨海平表示，商业银行可根据农村居民收入特征，充分考虑农户特点并融入绿色、普惠元素，推出新能源车消费贷款产品，并根据农村居民特点，不断调整、优化线上车主金融服务。

　　“金融机构还可以通过与相关商场合作或设立站点等方式，服务新能源汽车下乡。”周茂华补充道。

(责编：杨曦、杨迪)
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