对话企业家·民营企业家谈信心
复星健康陈玉卿：以创新拥抱变化 以“仁心”追求商业向善
民营经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分，为国民经济发展作出了突出贡献，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥着重要作用。2012年-2021年十年间，我国民营企业数量翻了两番，韧性与活力不断增强。
“我国民营经济只能壮大、不能弱化。”面对世纪疫情交织下的百年变局，民营企业如何练好内功，把握时代机遇，民营企业家如何锐意进取，创造新的辉煌？人民网《对话企业家》推出“民营企业家谈信心”系列，传递企业声音、提振发展信心、展现使命担当。
伴随着5G、人工智能、云计算等一系列数字技术的进步，数字化在医疗运用中的应用愈加广泛，发展空间得到不断拓展。
在“互联网+医疗”“大数据+医疗”“AI+医疗”新时代，医疗健康行业如何持续打好数字化攻坚战，更好满足人民群众新期待？近日，复星医药联席CEO、复星健康董事长陈玉卿做客人民网《对话企业家》栏目，分享对数字医疗建设的看法。
当前，数字化赋能医疗服务的价值正不断显现。在陈玉卿看来，数字化已成为医疗健康企业降本提质增效的有力举措。未来，数字技术、数据积累及分析能力的快速迭代，将为拓展数字医疗服务提供更多可能。
“目前，数字化已全面重塑医疗健康行业运行的全流程。其中，最直观的感受是就医服务变得更加便捷，挂号、就诊、支付等环节一目了然。而人工智能将进一步催生辅助诊疗技术发展，不仅能有效减轻医生会诊压力，对于同质化的诊疗情况将起到一定的保障作用。”
新变化带来新机遇。积极拥抱数字化转型、以主动变革持续锻造核心竞争力，成为摆在各医疗健康企业面前的重要课题。
“没有长期布局就没有现在的短期成果，如果有也是昙花一现，不可持续。”基于此，陈玉卿将“数字化”作为医疗健康企业发展的关键举措。
据介绍，近年来，复星健康围绕数字医疗建设，运用双SaaS（HIS-SaaS、互联网SaaS）技术构建数字互联网医疗平台，建立了以线下医院为基础、结合线上医疗能力的一体化创新医疗服务体系，对看病就医所涉及的预防、诊断、治疗、管理、支付等各环节进行优化，提升就医体验。同时，平台通过邀请内外部医生、专家入驻，实现线上线下的医疗资源协同，以数字赋能放大优质医疗资源效能。
“复星健康还将持续围绕患者全生命周期健康管理，探索从诊前、诊中到诊后，从院内到院外的一站式医疗服务，并以数据和案例为支撑，以创新支付为手段，构建基于价值服务的主动健康管理模式。” 陈玉卿说。
长远来看，数字技术的灵活运用，不仅能在短期内提升诊疗服务能力，也能为丰富医疗服务供给、优化医疗资源结构、推进优质医疗资源下沉提供必要的数字基础。
3月23日，中办和国办印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，其中提到“推进城市医疗联合体建设”。陈玉卿认为，推进医疗联合体建设是优化医疗资源分布、提升服务效能的重要举措，对于解决区域或者城市医疗资源不均衡、不平衡的问题有着重要的战略意义。
在他看来，为社会提供更加优质、更加丰富的医疗服务，是社会医疗企业安身立命之本。因此，企业应当积极参与到城市医联体建设过程，发挥数字应用的实践优势，以数字平台连接优质资源，推动提升医疗资源服务效能。
谈及未来，陈玉卿表示，医联体建设将进一步加速行业资源整合，为行业加速数字化、智能化、网联化转型提供重要指引。同时，随着民众健康意识的提升，人们对养生、疾病预防的重视度不断提高，这将为健康、运动相关产业带来广阔市场前景。
“我们一直在谈药者仁心、医者仁心，一定是商业向善，利他思维。作为医疗健康企业，无论何时，都要以拥抱变化的心态，不断在创新中为群众提供优质医疗服务。” 对于行业数字化发展目的，陈玉卿这样说。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 破解中小企业科技成果“获取难、转化难” 工信部部署3大重点任务
- 人民网北京5月19日电 （记者申佳平）中小企业具有强烈的创新动力、勇气和活力，既是创新成果的供给方，更是创新要素的需求方。在工业和信息化部5月19日举行的政策吹风会上，工业和信息化部科技司副司长任爱光介绍，针对当前我国存在的中小企业科技成果获取和转化难问题，工业和信息化部已会同相关部门启动了科技成果赋智中小企业专项行动，突出产业链、创新链深度融合，旨在实现中小企业“有成果、转得好、持续转”。…
- 评论
- 关注