人民网记者 王仁宏

民营经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分，为国民经济发展作出了突出贡献，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥着重要作用。2012年-2021年十年间，我国民营企业数量翻了两番，韧性与活力不断增强。

“我国民营经济只能壮大、不能弱化。”面对世纪疫情交织下的百年变局，民营企业如何练好内功，把握时代机遇，民营企业家如何锐意进取，创造新的辉煌？人民网《对话企业家》推出“民营企业家谈信心”系列，传递企业声音、提振发展信心、展现使命担当。

伴随着5G、人工智能、云计算等一系列数字技术的进步，数字化在医疗运用中的应用愈加广泛，发展空间得到不断拓展。

在“互联网+医疗”“大数据+医疗”“AI+医疗”新时代，医疗健康行业如何持续打好数字化攻坚战，更好满足人民群众新期待？近日，复星医药联席CEO、复星健康董事长陈玉卿做客人民网《对话企业家》栏目，分享对数字医疗建设的看法。

当前，数字化赋能医疗服务的价值正不断显现。在陈玉卿看来，数字化已成为医疗健康企业降本提质增效的有力举措。未来，数字技术、数据积累及分析能力的快速迭代，将为拓展数字医疗服务提供更多可能。

“目前，数字化已全面重塑医疗健康行业运行的全流程。其中，最直观的感受是就医服务变得更加便捷，挂号、就诊、支付等环节一目了然。而人工智能将进一步催生辅助诊疗技术发展，不仅能有效减轻医生会诊压力，对于同质化的诊疗情况将起到一定的保障作用。”

新变化带来新机遇。积极拥抱数字化转型、以主动变革持续锻造核心竞争力，成为摆在各医疗健康企业面前的重要课题。

“没有长期布局就没有现在的短期成果，如果有也是昙花一现，不可持续。”基于此，陈玉卿将“数字化”作为医疗健康企业发展的关键举措。

据介绍，近年来，复星健康围绕数字医疗建设，运用双SaaS（HIS-SaaS、互联网SaaS）技术构建数字互联网医疗平台，建立了以线下医院为基础、结合线上医疗能力的一体化创新医疗服务体系，对看病就医所涉及的预防、诊断、治疗、管理、支付等各环节进行优化，提升就医体验。同时，平台通过邀请内外部医生、专家入驻，实现线上线下的医疗资源协同，以数字赋能放大优质医疗资源效能。

“复星健康还将持续围绕患者全生命周期健康管理，探索从诊前、诊中到诊后，从院内到院外的一站式医疗服务，并以数据和案例为支撑，以创新支付为手段，构建基于价值服务的主动健康管理模式。” 陈玉卿说。

长远来看，数字技术的灵活运用，不仅能在短期内提升诊疗服务能力，也能为丰富医疗服务供给、优化医疗资源结构、推进优质医疗资源下沉提供必要的数字基础。

3月23日，中办和国办印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，其中提到“推进城市医疗联合体建设”。陈玉卿认为，推进医疗联合体建设是优化医疗资源分布、提升服务效能的重要举措，对于解决区域或者城市医疗资源不均衡、不平衡的问题有着重要的战略意义。

在他看来，为社会提供更加优质、更加丰富的医疗服务，是社会医疗企业安身立命之本。因此，企业应当积极参与到城市医联体建设过程，发挥数字应用的实践优势，以数字平台连接优质资源，推动提升医疗资源服务效能。

谈及未来，陈玉卿表示，医联体建设将进一步加速行业资源整合，为行业加速数字化、智能化、网联化转型提供重要指引。同时，随着民众健康意识的提升，人们对养生、疾病预防的重视度不断提高，这将为健康、运动相关产业带来广阔市场前景。

“我们一直在谈药者仁心、医者仁心，一定是商业向善，利他思维。作为医疗健康企业，无论何时，都要以拥抱变化的心态，不断在创新中为群众提供优质医疗服务。” 对于行业数字化发展目的，陈玉卿这样说。

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(责编：王仁宏、吕骞)

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