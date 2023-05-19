人民网北京5月19日电 （欧阳易佳）据生态环境部消息，为贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展国家重大战略，严厉打击黄河流域固体废物非法转移和倾倒等违法犯罪行为，保障黄河流域生态环境安全，生态环境部于近日印发《关于深入开展2023——2024年黄河流域固体废物倾倒排查整治工作的通知》，全面部署黄河流域固体废物倾倒排查整治工作。

2021年以来，生态环境部连续2年组织开展黄河流域“清废行动”，对黄河干流及部分支流（段）的固体废物倾倒情况进行了全面排查整治，共排查黄河流域9省（自治区）55地市（自治州），排查面积约13.3万平方公里，累计排查问题点位2049个，共计清理各类固体废物8888.2万吨。通过整治，有效预防了黄河流域生态环境安全风险，为贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展国家重大战略打下了坚实基础。

据介绍，2023年至2024年，生态环境部将进一步加大整治力度，将黄河流域9省（自治区）的重要支流、重要湖库、重点工业园区、国家级自然保护区、国家级风景名胜区等区域纳入排查整治范围，覆盖面积近20万平方公里，对固体废物倾倒情况进行全面排查整治，不断把黄河流域“清废行动”推向深入。

生态环境部表示，本次黄河流域“清废行动”将进一步强化源头治理，倒逼地方加强固体废物处置能力建设，督促固体废物产生及处置单位强化自身管理，同时保持严厉打击固体废物违法犯罪行为的高压态势，形成有力震慑，从而达到标本兼治的目的。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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