人民网天津5月19日电 （王绍绍）第七届世界智能大会于18日在天津开幕。教育部部长怀进鹏在2023第七届世界智能大会开幕式暨创新发展高峰会上表示，教育部去年实施国家教育数字化战略行动，把教育数字化、智能化深度融入人才培养、教学教育改革及面向社会服务。

“社会各界要积极合作，共同推进教育数字化、教育智能化，推进学习型社会建设，不断加强教育改革与创新。”怀进鹏表示，面对未来，教育部将研判人工智能发展态势，聚焦人工智能前沿问题，持续加强人工智能相关学科专业和平台载体建设，培养一大批具有创新能力和合作精神的人工智能高端人才，以支撑智能科技和产业发展。

他还表示，教育部将积极推进人工智能技术与教育的深度融合，全面提升师生素质素养，促进教育变革创新和高质量发展，推动京津冀地区协同发展，努力使京津冀成为先行区、示范区。

“下一步，教育部将围绕天津三区的战略定位，瞄准高端重点产业需求，充分发挥区位和科教资源优势，持续深化战略合作，优化教育资源结构布局，深化产教融合科教融汇，有效激发创新变革活力，共同打造教育强国建设的天津示范，为服务支撑京津冀协同发展重大战略和世界重要人才中心与创新高地的建设，贡献教育的力量。”他说。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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