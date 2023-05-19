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科技部：我国人工智能快速发展 赋能经济社会成效显著

2023年05月19日11:14 | 来源：人民网
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人民网天津5月19日电 （王绍绍）第七届世界智能大会于18日在天津开幕。科学技术部部长王志刚在2023第七届世界智能大会开幕式暨创新发展高峰会上表示，人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，当前，全球人工智能发展进入新一轮跃升期，潜在创新发展的空间巨大。

王志刚表示，人工智能应用场景不断拓展，赋能模式从传统散发、手工作坊开始迈入大规模工业化时代，并呈现水平和垂直领域相互促进的新局面，对经济发展、社会进步、全球治理等诸多方面将产生重大而深远的影响。

他介绍，科技部将人工智能作为产业优化升级、提升生产力水平的重要赋能手段，发布《新一代人工智能发展规划》，系统布局人工智能科技创新，建设北京、天津等18个国家新一代人工智能创新发展试验区和32个开放创新平台，着力构建开放协同的人工智能创新体系，同时积极应对人工智能可能带来的风险挑战，推进人工智能伦理治理。

“我国人工智能快速发展，赋能经济社会成效显著。”王志刚表示，截至2022年，我国人工智能专利申请量居世界首位，期刊论文发表数量和被引用频次均位列全球第一。在计算机视觉、自然语言处理和语音识别等领域有领先优势，核心产业规模超过5000亿人民币，代表性企业超过4200家，占全球约16%。

“同时，人工智能的发展目前还面临底层算法的偏差、高质量数据不足、模型效率有待提高等技术挑战，迫切需要与世界各国携手合作，共同推进人工智能持续健康发展。”王志刚介绍，近年来，我国科技创新能力快速提升，全社会研发经费支出居全球第二位，科研条件和科研环境不断优化，在基础研究、前沿技术等领域，不断取得世界领先的科研成果。

“在包括人工智能领域在内的科技创新方面，我国不仅是国际前沿创新的重要参与者，也成为共同解决全球性问题的重要贡献者。”他透露，下一步，科技部将紧紧把握全球人工智能发展的新机遇，尊重科技创新和人工智能发展的规律，加大人工智能基础理论和前沿技术研发布局，打造一批人工智能区域高地和基础平台，深化企业牵头的产学研用融合，推动人工智能赋能经济社会发展。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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