人民网天津5月19日电 （王绍绍）第七届世界智能大会于18日在天津开幕，本届大会以“智行天下 能动未来”为主题，聚焦智能科技赋能经济社会发展，聚集智慧成果，全面打造展示数字中国的全新窗口。

如何实现“联接、感知、计算、智能”能力的云上聚合、打造数字化网络化智能化关键引擎？对此，中国联通董事长刘烈宏表示，一方面需要将“智能”内化为平台能力，努力打造数字化转型智能平台；另一方面要将“智能”外化为产品方案，成为更贴近行业的数字化转型算力引擎。

“要以云聚智，推进算网创新，丰富面向人工智能的算力供给。”刘烈宏介绍，中国联通全面升级云服务，积极探索计算、存储、网络性能突破，提供更多种类、更高性能、更具性价比、更低时延、更高可靠的算力供给。

他还表示，要持续增加算力资源规模，联通云“一市一池”覆盖200多个城市，年底规模还将实现倍增；不断强化算力资源供给，上线专用算力平台，模型训练再提速，全面支持人工智能对智算、超算的需求；高效实现算力智能调度，通过AI自动编排实现全国云池毫秒级智能调度。

“要以云融智，推进数智创新，聚合云大物智链安一体化能力。”在刘烈宏看来，需充分发挥大数据能力优势，打造领先的人工智能平台。构建AI原子能力“大脑”，形成AI垂直功能“肢体”，打造具备“职业技能”的AI产品。同时，要以云赋智，推进融合创新，打造面向千行百业的智能应用，为经济、政务、文化、社会、生态文明建设提供强劲数字化动能。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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