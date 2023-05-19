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周鸿祎：坚持长期主义 人工智能赋能千行百业

2023年05月19日11:18 | 来源：人民网
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人民网天津5月19日电 （王绍绍）第七届世界智能大会于18日在天津开幕，本届大会以“智行天下 能动未来”为主题，聚焦智能科技赋能经济社会发展，聚集智慧成果，全面打造展示数字中国的全新窗口。

360集团创始人周鸿祎在2023第七届世界智能大会开幕式暨创新发展高峰会上表示，未来，数字化的发展进程将会与大模型推动下的智能化趋势不断结合，人工智能的进步也将带来巨大的发展机遇。

科技部相关负责人此前表示，将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新，发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台，加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设，支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展。

“大模型的出现，反映出人工智能正向更加智能和通用化方向发展的趋势，通用人工智能把知识进行重新编码和存储，对社会发展将产生深远影响。”周鸿祎表示，大模型把从前难以直接使用的大数据进行加工，赋能千行百业，在发展大模型的过程中，要坚持长期主义，立足实际补足短板。

会上，周鸿祎还展示了两款大模型产品——“360智脑”以及AI生图工具“360鸿图”。同时他还介绍了360“两翼齐飞”的人工智能发展战略，并表示目前已经在核心技术、场景布局和产品打磨上取得一些成果。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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