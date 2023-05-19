人民网北京5月19日电 （记者孙博洋）18日，以“围住爱的味道，汇聚成长力量”为主题的“小围裙”计划第三季在京启动。启动仪式上，市场监管总局食品生产司一级巡视员杨玉兰表示，市场监管部门立足职责使命，加强食品安全监管，切实维护少年儿童食品安全，促进儿童营养补充和健康成长。

据了解，“小围裙”计划第三季以“围住爱的味道，汇聚成长力量”为主题，推广普及劳动教育，培养孩子正确的劳动价值观和良好的劳动品质，持续提升劳动教育的导向性和实效性。

活动上，全国妇联宣传部相关负责人表示，家庭是落实劳动教育的“好场所”。在去年暑期和今年春节期间，“小围裙”计划连续两季在线上线下成功举办，以“小切口”引领了“大风尚”，带动越来越多的家庭更加重视劳动教育。

多年来，市场监管部门在维护少年儿童食品安全方面发挥积极作用。杨玉兰表示，“小围裙”计划是落实新时代劳动教育新要求的重要载体，取得了良好的社会效果。愿社会各界以“小围裙”活动为契机，共同做好少年儿童劳动教育。

联合国粮农组织驻华代表处助理代表张忠军表示，对儿童开展粮食教育，关乎世界粮食、农业的将来。粮农组织帮助孩子们提升健康膳食和减少浪费的意识，激励全球各地的孩子们及其家庭，养成节约粮食、均衡膳食的好习惯。

中国饭店协会副会长丁志刚表示，青少年是国家的未来，从小培养孩子尊重劳动、热爱劳动、珍惜粮食的优良品质，是我们的责任和义务。他表示，协会将继续与各方一起培养青少年劳动教育，同时将邀请名厨大师教授孩子们做菜，让少年儿童系上小围裙，积极参与家庭劳动、农业生产、光盘行动等。

(责编：杨虞波罗、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经