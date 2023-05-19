人民网北京5月18日电 （记者许维娜）18日下午，中国社会科学院财经战略研究院对外发布了《平台社会经济价值研究报告》，报告中预测，到2025年，服务业增加值占GDP比重、服务业从业人员占全部就业比重将分别达到59.05%、54.96%，与此同时，伴随国民消费结构进一步升级优化，届时服务消费占居民消费支出比重也将超过一半。

但我国服务业企业普遍存在规模小、盈利能力弱、数据意识薄弱、数据化基础差等问题，目前有意愿且有能力独自开展数字化的商家比例不足1%，当下服务业商家的数字化转型已经出现了较为明显的“新型数字鸿沟”。

基于此，中国社会科学院大学平台经济研究中心执行主任、教授李勇坚在报告中提出“中国式服务业数字化”概念及实践路径，指出在符合中国产业特征的数字化实践中，商家企业、服务商、平台、消费者应该四方协同，即“B -S -P-C”模式，根据不同企业特点提供低成本、低门槛、低人力资本需求、高精准、高效益、高信任、高融合的“三低四高”普惠型数字化解决方案，在这个过程中形成多方协同的价值共创生态，使数字技术普惠到不同行业的中小微企业。

李勇坚表示，在服务业数字化的过程中，平台企业发挥着重要的助推器与连接器作用，产生不容忽视的社会经济效应。

互联网平台的数字化工具对服务业商家经营降本提效作用显著。报告以B-S-P-C模式的典型代表平台支付宝为实证研究对象，通过专家走访与市场调研显示，平台产品技术开放可为小程序商家、有数字化营销需求的中小企业等节省投入成本，也为超过400万商家提供以小程序为核心的数字化解决方案。过去一年，产生交易的商家小程序商品交易总额提升了49.2%。

平台推动服务业数字化，也有助于社会消费与就业的提升。目前，服务业增加值在我国GDP中占比已经超过50%，报告认为，互联网平台已经成为服务消费的基础设施，在拉动消费上显示出了巨大的潜能与韧性。

报告认为，互联网平台作为新经济形态的主要参与者和新就业形态的主要承载者，不仅聚合了数据、技术和资源，也连接着数千万中小微企业和几亿的劳动者，具备强大的就业吸纳能力。

以支付宝平台为例，其开放生态催生了包括服务商、小程序开发、收钱码软件开发等在内的40余种新职业。高效撮合招聘机构与求职者的“支付宝就业”聚合频道上线2个月已成功发布了500万岗位，将人岗匹配效率提升50%，提升了就业市场的连接效率和活跃度。

鉴于服务业数字化的巨大价值及其复杂性，社科院在报告中提出，当前服务业中小企业数字化转型，亟需从行业指引、实践指南、试点示范等多角度助推，呼吁平台继续加大开放力度，联合权威机构出台行业数字化标准，重视第三方技术服务商，并给予政策扶持。

中国服务贸易协会副会长兼秘书长仲泽宇在接受记者采访时也表示，经过近几年的市场培养与教育，服务业从业商家的数字化意愿显著提升，不能让技术与成本，成为产业数字化升级转型的“拦路虎”，产、学、研等相应机构方需要共同努力，让中国服务业发展更上层楼。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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