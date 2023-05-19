原标题：田湾核电站7号机组穹顶球带成功吊装

位于江苏连云港的田湾核电站是全球在建加在运总装机容量最大的核电基地。5月19日，田湾核电站7号机组穹顶球带成功吊装，标志着该机组从土建施工高峰全面转入安装阶段。

田湾核电站7号机组穹顶吊装分为球带和球冠两个部分。此次吊装的球带为环带型结构，上口直径36.522米，下口直径44米，高度12.269米，球带内分布着不同规格的安装设备，包括16台穹顶非能动热交换器、44件贯穿件、4台氢气复合器等设备。

田湾核电站已建成的6台机组累计安全发电超过3700亿千瓦时。正在建设的7、8号机组单机容量126.5万千瓦，每台机组每年预估发电约100亿度。7、8号机组建成后，田湾核电站装机总量超900万千瓦，每年可提供清洁电力超过700亿千瓦时，相当于每年减少二氧化碳排放5740万吨，对构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，推动绿色低碳发展，实现碳达峰、碳中和战略目标具有重要作用。（记者 毛俊）

(责编：曹淼、李源)

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