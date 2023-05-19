人民网北京5月19日电 （记者王仁宏）今日，民政部公布2023年第一批涉嫌非法社会组织名单，中国人事劳动保障学会、中国农村发展基金会、中国产品质量认证中心等11家在列。

民政部提醒社会公众提高警惕，避免上当受骗。如发现下列组织的活动线索（如活动场所、 负责人等），请登录“中国社会组织政务服务平台”“投诉举报”栏目进行投诉举报。

2023年第一批涉嫌非法社会组织名单 资料来源：民政部

(责编：王仁宏、高雷)

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