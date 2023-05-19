人形机器人Walker“探路”智慧工厂
2023年5月16-18日，第13届中国国际机器人高峰论坛成功举办。本届活动围绕全球机器人行业前沿热点、核心技术、创新应用、商业模式，以及国家机器人行业发展的热点话题进行重点探讨，剖析行业发展趋势，献策机器人产业发展瓶颈，推动我国机器人行业快速、健康发展。
优必选科技副总裁、人形机器人事业部负责人付春江发表演讲
论坛上，优必选科技副总裁、人形机器人事业部负责人付春江发表了题为《当人形机器人遇上大模型》的主题演讲。他认为，人形机器人可赋予通用人工智能“物理载体”，从而打破虚拟和现实之间的边界。以智慧工厂为例，优必选科技此次展示了大型人形机器人Walker的商业化应用新探索。
优必选自主研发人形机器人全栈式技术
智能制造新探索
在中国劳动力成本上升，人口红利逐渐减退背景下，着力开发和推广面向工厂、仓储物流等领域的人形机器人，深入推动智能制造有很高的必要性。
经过在智慧工厂场景中的不断训练及测试，大型人形机器人Walker可在SPS智能分拣以及老化测试中进行应用，这是人形机器人商业化应用之路的又一次创新和探索。
Walker与无人搬运机器人AGV联动工作
全栈技术赋能场景
Walker可通过与无人搬运机器人AGV的联动，“嵌入”到高重复、低负载的生产流程中，从而提升工厂的效率及灵活性。其全栈式技术体现在以下方面。
自主手眼协调抓取技术：为实现抓取，Walker使用3D深度信息来检测物体的精确6D位姿，并生成成功率最高的6D抓取位姿。同时，基于单臂或双臂自主运动规划算法，可生成无碰撞的抓取路径，确保物体的成功抓取。
物体6D位姿识别技术：通过先进的视觉系统，Walker可在智慧工厂中自主识别需要操作的不同部件及工具，完成多样任务。物体识别系统的识别精度要求非常高 ，确保 Walker 不会将不同的对象（如 SPS 组件）相互混淆。
Walker在智慧工厂场景中使用了物体6D位姿识别技术
高精度U-SLAM导航：应用高精度 U-SLAM 系统和语义导航，Walker可协调、收集和转移机器人组件。在SPS组件分拣过程中，Walker 可依据进度通知 AGV 移动至下一位置配合，以加快流程。在任务完成后，Walker 会通知 AGV 或其它设备，将其带至下一阶段。
操作空间避障：优必选科技为 Walker 设计了包括上半身和手臂在内的安全操纵轨迹，让Walker在遇到路径上的障碍物及与之协作的 AGV时能够主动避障。其难点在于，Walker 使用其深度和超声波传感器准确检测其操作工作区内组件架、控制板、箱子等物体，并利用高级逆动力学模型和MPC，在抓取或操作物体时能够准确避开。
Walker在智慧工厂场景中进行老化测试
人形机器人赋予人工智能“物理身体”
深耕人形机器人行业11年，优必选科技是全球极少数具备人形机器人全栈式技术能力的公司。截至2022年12月31日，公司申请专利超过3100项，拥有授权专利超过1600 项，其中发明专利占比近 50%，创新能力受到行业认可。从2015年立项开始，大型人形机器人Walker已经实现了4次重大迭代，2019年更是成为唯一的中国人形机器人入选《The Robot Report》全球值得关注的五大人形机器人。
作为中国首个商业化双足真人尺寸人形机器人，Walker已在迪拜世博会中国馆、沙特NEOM新未来城、中国科学技术馆、石家庄AI教育培训基地等场景应用落地。
人形机器人作为一种多功能通用型机器人平台，能更好地适应人类生产和生活环境、使用人类工具、与人的交互也更加自然，是AI全栈技术的最佳载体。我们相信，未来人类对人形机器人的需求量会逐步增大，也期待人形机器人大规模应用到智能制造中，成为未来生产力。
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