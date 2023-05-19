原标题：更名“北京人力”登陆沪主板，人服龙头FESCO开启资本市场新征程

2023年5月19日，北京国际人力资本集团股份有限公司登陆上交所主板，“北京城乡”正式更名“北京人力”。至此，老牌人力资源服务龙头FESCO顺利实现A股挂牌上市，正式登陆资本市场。

北京人力的本次更名上市，意味着上市公司正式切换到前景广阔的人服赛道，大幅增强成长空间与盈利能力。公司借此实现与资本市场的直接对接，拓宽融资渠道，加强业务与技术优化升级。

北京市政府国有资产监督管理委员会一级巡视员杨鸿宝在上市仪式上表示：“北京市国资委高度重视现代服务业业态的培育和发展，全力支持以FESCO为代表的行业领军企业，通过登陆资本市场，不断做强做优做大。希望北京国际人力资本集团，能够以重组上市为契机，进一步深化改革、锐意进取，为组织和人才发展创造新价值，为服务和回馈社会树立新标杆，为人才强国与就业优先战略实施做出新的、更大贡献！”

国内人服业开创者 综合龙头优势显著

北京国际人力资本集团股份有限公司（北京人力，FESCO），前身成立于1979年，是中国第一家人力资源服务机构，是中国体量最大的综合性人力服务企业之一，FESCO品牌享誉全球。40多年来，FESCO始终深耕人力资源服务行业，为各类组织和中外知名企业提供人事管理、业务外包、薪酬福利、招聘及灵活用工、咨询等综合人力资源服务。服务的客户涵盖信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、消费零售、智能制造等众多领域。拥有完备的服务资质、专业的服务水平和丰富的市场经验。FESCO还携手行业全球领先的瑞士德科集团开展合资合作，开创了中国人力资源服务行业国际化实践的先河。

作为中国人力资源服务行业领军企业，FESCO始终致力于为社会实现人才市场高效配置，为企业提升人力资本商业价值，为员工提供幸福职场生活体验，成为最可信赖的全球人力资源服务伙伴。

目前，FESCO服务于数万家客户、数百万中外人才，服务网络覆盖全国400余座城市，触达100余个国家和地区，为客户和人才持续提供高质量服务。

凭借深厚的服务经验、完善的产品体系、全国一体化的本土网络、优质丰富的客户群体与品牌效应，FESCO已率先完成人力资源全产业链布局，形成了行业领先优势。

受益于此，FESCO业绩持续向好。据最新财报，公司2022年实现营收318.55亿元，同比增长25.33%；归母净利润7.32亿元，同比增长19%；2020至2022年营收、归母净利润复合增速分别为32.67%、12.8%，基本面扎实向上，盈利能力稳步提升。

在人力资源服务业渗透率快速提升趋势下，FESCO的顺利上市，有望充分释放公司先发势能，加速驶入高质量发展快车道。

人力资本优化升级 商业价值助力国家战略

随着人服行业的发展，“人力资源服务”正向“人力资本服务”迭代升级。相较人力资源，人力资本更强调人才资源的合理开发和配置，有效提高企业劳动生产率。人力资本服务，重在以“人才”为核心，通过教育增值、激励培训等多样的全周期支持提升员工价值，为企业积累无形人才资本。

FESCO充分发挥自身资源优势，推动“人力”与“资本”的深度结合，通过加强人力资本服务与互联网、大数据和人工智能的深度融合，将传统人力资源服务嫁接到现代人力资本产业生态体系中来，为用户提供便捷、高效、智能的服务体验，为建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系贡献力量。

在加强人力资本服务与互联网、大数据和人工智能的深度融合过程中，FESCO响应数字经济规划，加速推动数字化转型，奠定了良好的数字化基础。FESCO是行业第一家取得国家高新技术企业认证的综合人力资源服务公司，已获国际信息安全管理体系（ISO27001）认证，目前95%以上服务已实现数智一体化。

根据公告，本次上市配套募资15.97亿元主要用于“FESCO数字一体化建设项目”，包括创新研发与数字体验中心建设、数字一体化平台建设等，以助力公司进一步提升数字服务能力，智慧赋能人力资源服务。

近年来，人服行业频迎政策利好。在高质量发展和科技自立自强要求下，加快国家战略人才力量建设重要性更显迫切。

在此背景下，FESCO加码数字化建设，提升自身商业价值，一方面坚定践行国家数字经济发展战略，引领行业提速提效；另一方面也充分利用人力资源服务龙头企业优势，在促进人才流动、拓宽人才就业形式等方面发挥重要作用，助力我国人才强国战略深入实施，推进就业优先战略落实落细。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事长王一谔在上市仪式上表示：FESCO将牢牢把握国有企业和公众公司属性，认真贯彻落实好证券监管和国资监管要求，坚持“市场化、专业化、数字化、国际化”战略发展方向不动摇，以更优的服务回馈客户，更好的业绩回馈股东，更切实的责任回报社会，努力把北京国际人力资本集团打造成为“业绩优异、治理规范、担当有为、值得信赖”的优秀上市公司。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经