新华社北京5月19日电（记者李延霞）国家金融监督管理总局19日发布的数据显示，一季度末，我国商业银行不良贷款余额3.1万亿元，较上季末增加1341亿元；商业银行不良贷款率1.62%，较上季末下降0.01个百分点。

一季度，商业银行信贷资产质量基本稳定。数据显示，一季度末，商业银行正常贷款余额189.4万亿元。

服务实体经济方面，一季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额64.5万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额25.9万亿元，同比增长25.8%。投向制造业贷款余额29.6万亿元，同比增长20.8%。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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