人民网北京5月26日电 （记者许维娜）25日，以“记录芳华”为主题的摄影展在北京举行，来自北京安贞西里社区的赵阿姨有三幅作品入选此次摄影展，她开心地表示：“这都是我一直坚持上手机课的收获。”５年前，赵阿姨发现因为不会用手机，生活处处遇到不便。一次偶然机会参加了第一批手机课堂，一学就是５年。

几年来，赵阿姨的生活质量和精神层面都发生了质的变化，不仅对电子支付、网上购物、出行导航、网上挂号等功能驾轻就熟，而且爱上了手机摄影，“看到一花一草就想拍几张，随处能感受到生活的美好”。

像赵阿姨这样享受到智慧生活的老人不在少数。在此次摄影展上，还有 60多位老人也用他们多彩的手机摄影作品展示了手机课堂的成果。

如今，如何推动解决老年人“急难愁盼”问题，提升老年人的获得感、幸福感、安全感，成为社会各界关注的焦点。

在具体实践探索中，如何结合各自实际和特色，因地制宜开展智慧养老服务探索。以北京链家为例，日前，由其举办的“智慧助老，触屏解锁新生活”——我来教您用手机五周年主题活动上，与行业专家、高校学者、学员代表共同探讨智慧助老实践。

从学员到志愿者，今年76岁的王叔叔不无感慨地表示，“以前被人帮助学习手机技能，现在用自己所学帮助其他老人，感觉人生有了新的价值，也收获了更多友谊。”

手机课堂学员代表与志愿者代表、专家交流。受访方供图

截至2023年5月，北京链家“我来教您用手机”公益行动已经进入1468个社区、开展7000余节手机课堂，覆盖近12万人次的社区老人，参与志愿者将近2000名。不仅如此，该公司还将手机课堂与门店答疑、社群互动相结合，随时随地为老人提供触手可及的智能手机服务。

“北京有很多老人的子女不在身边，不少子女也缺乏耐心去教父母使用智能手机，手机课堂刚好可以帮助解决这个问题。”北京链家总经理李峰岩表示。

相比城市，乡村社会的老龄化程度更高。“乡村老人更需要学习手机应用，以便他们解决面临的生活问题，也方便他们与在外地的儿女沟通联络。”贝壳找房副总裁贾生平表示，目前贝壳公益已在陕西省189个村开展了383节手机课，接下来也会在甘肃省开设乡村手机课，助力乡村老人提升生活质量。

今年4月以来，“我来教您用手机”公益行动也开始把手机课堂带进乡村，目前已陆续走进怀柔区崎峰茶村、大兴区六合庄村、房山区磁家务村，为生活在绿水青山中的老年人传递 “数字温度”。

在北京老年开放大学智慧助老项目负责人曹凯看来，手机课堂可以在很大程度上提升乡村老人的生活便捷度和幸福感。下一步，未来智慧助老需要继续深入乡村，在高校与企业等多方合力下，点亮乡村老人的智慧生活。

(责编：王仁宏、吕骞)

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