人民网北京5月29日电 （记者赵竹青）中国科协近日发布《2023年度国际科技会议议题设置指南》（以下简称《指南》），旨在解决部分国际科技会议在议题设置上，前沿引领性和新颖性不足的问题。该《指南》共设置四类55项国际科技会议议题，涵盖了科技领域前沿、经济社会发展领域科技前沿以及交叉学科前沿方向。

第一类面向联合国可持续发展议程重点关注科技议题，包括应对气候变化的变革性绿色低碳技术、大气污染防治实时监测科技、支持可持续发展的观测系统、赋能智慧城市的新兴技术、化石能源清洁高效利用、可再生能源和新型电力系统、绿色农业前沿科技、保障粮食系统安全的关键科技、海洋生态系统可持续发展、水环境保护与生态重建、生物多样性保护与生态系统核算等11个议题。

第二类聚焦新发展格局下的新领域新赛道重点关注科技议题，包括先进核能关键技术、氢能多元化应用技术、大规模储能关键技术、未来种子与生物育种和智慧育种、脑机接口技术和类脑科技、数字赋能的生物科技与生物经济、生物识别与人体增强技术、植物免疫调控与动物疫病防控技术、人工智能算法与算力、量子信息技术与量子网络、元宇宙和Web3.0技术、生成式人工智能、先进机床技术与智能化、智能制造技术与现代产业体系、先进机器人技术、通用航空装备与无人机、深空探测技术、深地探测与地球监测、深海探测、先进材料前沿科技、智能化学与化学数字化、仿生工程前沿科技、新药创制前沿科技、人工合成前沿科技、新能源汽车与绿色交通、新冠病毒下一代疫苗与药物等26项重要议题。

第三类是知识生产与理解科学的重点热点议题，包括数学前沿、物理学前沿、化学研究前沿、生命科学前沿、地球科学前沿、天文学与天体物理学前沿、历史遗产与科技文明、科学素质与科学普及、工程学前沿等9项重要议题。

第四类是全球科技治理领域的重点热点议题，包括新兴科技的伦理治理、机器学习与人类价值观、科技与文化产业融合发展、开放科学、科研之信、科研诚信、科技法学、技术经济与创新管理、工程教育和国际互认等9项重要议题。

中国科协国际合作与对外联络专委会委员、《指南》专家组组长穆荣平介绍说，近年来，我国诞生出一批以香山科学会议等为代表的高水平学术会议，但是目前已举办的国际科技会议在议题设置的前沿引领性和新颖性上参差不齐。国际科技会议的议题设置主要依靠专家建议、主观性较强，部分学会的议题设置陈旧落后，前瞻性较差。这些议题对于引领科技创新发展方向、对于助力科研攻关的推动性不强。

因此，从2023年3月起，在中国科协国际合作与对外联络专委会指导下，中国科学院大学国家前沿科技融合创新研究中心、中国科学院创新发展研究中心、中国科学学与科技政策研究会研究联合编制完成了《指南》。《指南》编制遵循了“数据采集—梳理整合—综合研判—形成清单”的研究思路，在综合分析多元信息和充分吸收专家研判基础上完成。

《指南》研制过程中，编制组综合分析了主要国际组织发起的国际科技会议议题、国际科技组织与学会发布的前沿科技方向、国内外知名机构与组织发布的前沿与预见方向、国际主流权威科技期刊征稿方向、国家经济组织和主要国家的科技项目资助前沿方向、国际主要智库的科技战略前沿方向以及国内外科技战略规划报告中重点发展的前沿科技方向等信息，并面向不同科技领域方向的资深科学家进行了问卷调查和咨询，组织了重点议题的专家讨论。

此外，经过与中国科协国际合作部的多次沟通和交流，结合当前我国国际科技会议交流的主要话题、国际社会广泛关注的全球科技治理难题以及未来发展的新领域新赛道等，编制组进一步凝练形成了四类议题设置方向，并归纳、合并相关议题。

(责编：赵竹青、高雷)

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