人民网北京5月29日电 （记者赵竹青）5月28日，中国科学院学部科学道德建设委员会在北京正式启动2023年“科学人生·百年”主题宣传活动，拉开了围绕15位恰逢百年诞辰的院士开展系列主题宣传活动及院士风采展全国巡展的序幕。

中国科学院副院长、党组成员，中国科学院院士常进指出，中国科学院学部成立60多年来，广大院士团结带领全国科技工作者，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，肩负起时代赋予的重任，为实现高水平科技自立自强努力奋斗。回顾百年院士的奋斗故事，传承与发扬他们留下的宝贵精神财富，对于大力弘扬科学家精神，号召科技工作者向老一辈科学家学习、提升全民科学素养，具有特别的意义。

中国科学院学部科学道德建设委员会主任胡海岩介绍，“弘扬科学精神，倡导优良学风”是道德委员会的重要职能之一。自2017年开始，道德委员会围绕历年的百年诞辰院士群体开展丰富多彩、形式多样、线上线下相结合的宣传活动。今年有15位中国科学院院士迎来百年诞辰，其中有两弹一星功勋奖章获得者，有我国相关基础科学领域的奠基者，有培养一代代科学人才的大师等。他们在各自的专业领域中，为新中国科技事业的自立自强奉献了毕生心血，无不体现了科学家精神，是当之无愧的“四个表率”。

“科学人生·百年”主题网站也于当天同步上线，网站撷取每位百年诞辰院士的箴言语录、科学故事、影像资料等，多角度、立体化展现他们孜孜以求、献身科学的精彩人生。

中国科学院学部自2017年开始组织“科学人生·百年”系列宣传活动，已连续举办了6年，迄今为止系统展示了139位院士的科学成就和院士风采。主办方表示，将陆续在全国范围内的科研院所、高校、中小学校、展览馆、图书馆等地展出院士风采展，在各大网络融媒体平台展示院士宣传短视频，与院士所在单位共同组织纪念活动，以推动公众由此走近院士、了解院士，并从他们的科学人生经历中获得智慧和启迪。

(责编：赵竹青、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经