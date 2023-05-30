人民网北京5月30日电 （记者申佳平）5月29日，在2023年中关村论坛“脑机接口创新发展论坛”上，工业和信息化部总工程师赵志国表示，工业和信息化部将加强脑机接口应用场景探索，提升与医疗健康、消费电子、教育、民生等领域的融合应用水平。

据了解，脑机接口，是指在人或动物大脑与外部设备之间创建的直接连接，从而实现脑与设备的信息交换。

“脑机接口作为生命科学和信息技术深度交叉融合的前沿新兴技术，是面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康的重要领域，也是培育经济发展新动能、打造竞争新优势的未来产业领域。”赵志国介绍，近年来工业和信息化部积极推动脑机接口产业发展。

一是强化创新引领。在人工智能“揭榜挂帅”中，重点部署了脑机接口攻关项目，有效激发了科研界产业界的创新活力，夯实了神经调控、脑机交互等关键基础，培育壮大了一批优秀的脑机接口创新企业。

二是打造产业生态。指导成立脑机接口产业联盟，目前联盟会员已突破百家，涵盖了脑机接口产业链上中下游企业和产学研用各方力量。

三是坚持标准先行。大力支持我国企事业单位牵头制定国际标准，主导成立ISO/IEC脑机接口国际标准化分技术委员会，为脑机接口领域标准化工作奠定了坚实基础。

在产业界共同努力下，我国已经形成覆盖基础层、技术层与应用层的脑机接口全产业链，并在医疗、教育、工业、娱乐等领域应用落地，正展现出强大的创新驱动力和巨大的发展潜力。

赵志国同时表示，工业和信息化部将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，加强脑机接口应用场景探索，加速推动脑机接口产业蓬勃发展。

一是增强脑机接口产业创新能力。创新是引领发展的第一动力。鼓励和支持脑机接口在“产学研用”领域开展广泛的国内和国际合作，加强脑机接口基础理论、信号采集、先进算法等前沿技术研发能力，加快关键核心技术与重要应用产品攻关，稳步提升脑机接口相关芯片、关键元器件等基础工业能力水平。

二是完善脑机接口产业生态。以教育、医疗、工程等领域产品和科研设备需求为导向，引导高校、科研院所、科技企业和应用单位形成创新联合体等产业团体，打造“技术研发-试验验证-产业化推广”的良性循环。推动构建跨应用领域的脑机接口数据库和算法库，加强数据和样本共享。进一步发掘脑机接口技术赋能潜力，提升与医疗健康、消费电子、教育、民生等领域的融合应用水平。

三是夯实脑机接口产业基础。鼓励企事业单位、科研院校加快布局脑机接口前沿技术专利和标准体系。在践行“科技向善”、顺应技术发展的同时，关注脑机接口技术对相关产业安全、伦理等方面带来的重大风险挑战，做好必要的制度建设、伦理规范和立法研究，推动建立医疗、教育等分级伦理管理制度，确定合理的科研和应用边界，确保相关技术的安全应用。

(责编：申佳平、高雷)

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