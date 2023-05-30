人民网记者 车柯蒙 王天乐

“我们选择乘坐磁浮观光快线进入凤凰古城，列车在山间平稳行驶，透过大大的玻璃窗，古城美景尽收眼底。”在凤凰磁浮快线揽胜站站台，拍照留念的游客们在接受人民网记者采访时表示。

蜿蜒曲折的沱江水，雨中泛着油光的青石板路，位于湖南省湘西土家族苗族自治州的凤凰古城曾因沈从文的《边城》而闻名。如今，这座小镇因为一趟磁浮快线再度焕发新活力。

旅游业实现更高水平发展，离不开立体化交通网布局。近年来，我国建成世界最大的高速铁路网、高速公路网，机场港口、水利、能源、信息等基础设施建设取得重大成就。

交通基础设施建设不断完善，交通系统“肌肉”更强壮，让通往美好生活的路延伸得更远。而随着数字技术发展，数字交通则灵活了交通系统的“大脑”，让百姓更便捷地享受旅行。

作为全国首条“磁浮+文化+旅游”的观光快线，凤凰磁浮快线连接了凤凰高铁站与凤凰古城景区，不仅有效解决了凤凰高铁站至凤凰古城的交通问题，又依靠列车控制无人化、运营维护智能化、多交通制式运输协同化的智能一体化系统，成为洞察我国数字交通建设赋能文旅产业发展的一扇窗口。

数字技术赋能 降本增效优化出行体验

据中国通号研究设计院集团信号院系统所所长刘军介绍，该磁浮线路上首次采用了云的技术，将列车、乘客、环境、设施设备、资源等实体信息进行了深度互联和智能融合，以数字赋能、科技引领，为凤凰磁浮打造了先进的一体化运营管理与运行控制系统。

“通过技术赋能，有四方面创新点能降本增效，并为游客体验感做‘加法’。”刘军告诉人民网记者，一是用简洁的设备配置实现自动化的运行控制方案，能实现高等级的无人自动驾驶，节省建设成本及司机、站务人员的运营成本；二是通过与高铁列车接驳的实时智能联动，有效减少游客从高铁换乘磁浮列车的等待时间；三是实现基于综合信息的列车运行调整管控，有效控制磁浮列车上座率、提升载客率；四是通过多专业信息的综合汇聚，提供更智能的算法，提升系统故障风险事件的感知，提升故障响应和处置效率，节省运营维护成本。

浪潮数据总经理蒋永昌在接受人民网记者采访时表示，浪潮云海主要提供私有云产品、方案和服务，通过与中国通号设计院合作，为凤凰磁浮系统提供安全可靠、开放兼容的智慧云底座。可以根据磁浮业务需求动态调配计算、存储、网络和安全资源，实现磁浮业务系统的统一运营、运维管理，数据中心资源利用率提升2倍，人力成本节省20%以上，整体系统故障率降低20%。

2022年，交通运输部印发的《数字交通“十四五”发展规划》提出，到2025年，“交通设施数字感知，信息网络广泛覆盖，运输服务便捷智能，行业治理在线协同，技术应用创新活跃，网络安全保障有力”的数字交通体系深入推进，“一脑、五网、两体系”的发展格局基本建成，交通新基建取得重要进展，行业数字化、网络化、智能化水平显著提升，有力支撑交通运输行业高质量发展和交通强国建设。

对此，蒋永昌表示，未来，数字技术将加速一体衔接的数字出行网络建设，为老百姓出行提供全链条、多方式、一站式出行服务。而这个承载数字交通智慧化业务的云平台，将成为老百姓路线规划“算得准”、购票购物“买得快”、出行“更安全”的核心依托。

智慧交通落地 文旅产业迎发展新机遇

一趟观光快线，将如何带动消费、促进区域经济发展？记者了解到，根据测算，凤凰磁浮观光快线正线每年将拉动消费2亿元，文旅配套每年将拉动消费1.6亿元，直接创造就业岗位2000个，间接创造就业岗位5000个。随着交通、旅游、文化的进一步深度融合，当地文旅产业正在迎来新发展机遇。

凤凰磁浮文化旅游有限责任公司副总经理易俊介绍，作为国内首创“磁浮+文化+旅游”新模式的磁浮观光快线，磁浮列车车厢内饰融入凤凰民俗元素，配备超大面积观光玻璃，以及无线充电等便民设施，增强游客的体验感。

“磁浮列车有转弯半径小、爬坡能力强等特点，非常适合连接交通枢纽与旅游景区，从2022年7月开始正式运营，共接待乘客50万人次。”凤凰磁浮文化旅游有限责任公司行车调度部负责人张文龙告诉记者。

“‘千古百业兴，交通要先行’，凤凰磁悬浮线的开通，不仅连通了长沙、张家界与凤凰古城之间的旅游经济，更能带动深广、武汉、长沙等高铁交通圈内一、二线重要城市的旅游热潮及投资意愿。”湘西土家族苗族自治州凤凰县文旅广电局党组书记、局长杨晓莉在接受人民网记者采访时表示，要让凤凰磁浮文旅项目成为当代年轻人喜爱的特色旅游产品，凤凰县政府将加强与相关单位和部门协同合作，共同推进磁浮沿线的景观改造，加强与凤凰县优质景区合作，促进凤凰文化、生态、旅游深度融合，加快凤凰文化旅游提质升级步伐。

(责编：罗知之、高雷)

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