人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

铁路部门严格落实“防、避、抢”工作 确保铁路大动脉安全畅通

2023年05月30日14:37 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月30日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，5月份，全国大部分地区逐渐进入主汛期，铁路部门高度重视防洪安全工作，牢牢把握防洪工作的主动权，严格落实“防、避、抢”工作要求，坚决确保汛期铁路大动脉的安全畅通。

截至目前，16个铁路局集团公司已经入汛。铁路部门用好高铁综合视频监控，认真落实网格化巡查与防洪看守一体化布置，确保关键处所及重点地段守得住、看得牢。各铁路局集团公司结合深化铁路安全基础建设三年行动，加快推进防洪预抢、水害复旧、专项整治工程，运用工程化手段治理繁忙干线和山区重要干线老旧挡护设施、地质灾害、高陡边坡、浅基桥等防洪风险隐患。

铁路部门抓实隐患排查，把重点排查与经常性排查、日常巡视检查结合起来，强化搜山扫石与岩溶陷穴的检查整治，对Ⅰ级山区成立搜山扫石专班，对岩溶陷穴主动对接地方地质部门了解历史上发生的陷穴情况，排查出重点地段，安排好物探等工作。在做好高铁隧道口整治的同时，各铁路局集团公司将普铁病害桥梁和重点病害隧道纳入防洪重点地段进行管理，逐处制定管控措施。

铁路部门动态掌握天气变化，及时发布降雨预警，认真落实观云追雨识水、超前预警布控等有效措施。

中国铁路成都局集团有限公司强化雨情应对，坚持“一雨一会商、一雨一部署”，建立预警预报会商机制，派驻人员进驻属地气象、防汛指挥部，掌握各区域雨情水情库情，做好提示警示。

中国铁路兰州局集团有限公司加强与甘肃、宁夏两省区应急管理厅合作，共用地质灾害临灾预警平台，建成铁路气象服务平台，将气象灾害临近预警具体到受影响的区间，提升预警响应能力。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路部门严格落实“防、避、抢”工作 确保铁路大动脉安全畅通
　　人民网北京5月30日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，5月份，全国大部分地区逐渐进入主汛期，铁路部门高度重视防洪安全工作，牢牢把握防洪工作的主动权，严格落实“防、避、抢”工作要求，坚决确保汛期铁路大动脉的安全畅通。 截至目前，16个铁路局集团公司已经入汛。…
记者去哪儿：乘着磁浮观光快线 看智慧交通赋能美好生活
　　“我们选择乘坐磁浮观光快线进入凤凰古城，列车在山间平稳行驶，透过大大的玻璃窗，古城美景尽收眼底。”在凤凰磁浮快线揽胜站站台，拍照留念的游客们在接受人民网记者采访时表示。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部