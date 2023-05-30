人民网北京5月30日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，5月份，全国大部分地区逐渐进入主汛期，铁路部门高度重视防洪安全工作，牢牢把握防洪工作的主动权，严格落实“防、避、抢”工作要求，坚决确保汛期铁路大动脉的安全畅通。

截至目前，16个铁路局集团公司已经入汛。铁路部门用好高铁综合视频监控，认真落实网格化巡查与防洪看守一体化布置，确保关键处所及重点地段守得住、看得牢。各铁路局集团公司结合深化铁路安全基础建设三年行动，加快推进防洪预抢、水害复旧、专项整治工程，运用工程化手段治理繁忙干线和山区重要干线老旧挡护设施、地质灾害、高陡边坡、浅基桥等防洪风险隐患。

铁路部门抓实隐患排查，把重点排查与经常性排查、日常巡视检查结合起来，强化搜山扫石与岩溶陷穴的检查整治，对Ⅰ级山区成立搜山扫石专班，对岩溶陷穴主动对接地方地质部门了解历史上发生的陷穴情况，排查出重点地段，安排好物探等工作。在做好高铁隧道口整治的同时，各铁路局集团公司将普铁病害桥梁和重点病害隧道纳入防洪重点地段进行管理，逐处制定管控措施。

铁路部门动态掌握天气变化，及时发布降雨预警，认真落实观云追雨识水、超前预警布控等有效措施。

中国铁路成都局集团有限公司强化雨情应对，坚持“一雨一会商、一雨一部署”，建立预警预报会商机制，派驻人员进驻属地气象、防汛指挥部，掌握各区域雨情水情库情，做好提示警示。

中国铁路兰州局集团有限公司加强与甘肃、宁夏两省区应急管理厅合作，共用地质灾害临灾预警平台，建成铁路气象服务平台，将气象灾害临近预警具体到受影响的区间，提升预警响应能力。

(责编：王连香、高雷)

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