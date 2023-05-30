人民网北京5月30日电 （栗翘楚、韩鑫）近日，记者从2023年制造业单项冠军企业经验交流会上获悉，截至目前，我国已认定7批共1200家国家级制造业单项冠军企业。其中单项冠军示范企业为604家、单项冠军产品为596个。

工信部副部长徐晓兰在会上表示，单项冠军企业是推动制造业高质量发展的重要力量。自2016年工业和信息化部启动单项冠军培育工作以来，培育提升成效显著，示范引领作用突出，表现在梯度培育体系不断健全、支撑制造强国建设作用突出、争优创优的氛围加快形成。

据介绍，在工信部指导支持下，近年来，山东省先后培育专精特新“小巨人”企业756家、制造业单项冠军企业186家，连续多年位居全国前列。这些单项冠军企业，近一半是山东省重点产业链链主企业，主营产品居全球首位的有118家，省级以上研发机构均实现全覆盖，已成为山东制造业由大到强转变的重要推动力量。

中国工业经济联合会会长李毅中认为，发展经济不仅需要领军企业，也需要单项冠军企业。德国、日本等发达国家已有成功范例可借鉴。发展制造业单项冠军既是当下之需，也是长远之策。最新遴选的339家单项冠军突出了自主创新、国产化替代、国际化竞争、强链补链、量质齐增的特点。要加快形成上下游、大中小、各类所有制企业融通发展、竞合共赢的良好生态，形成各具特色的产业集群，加快建设现代化产业体系。

据了解，制造业单项冠军是指长期专注于制造业某些细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球或国内前列的企业，代表全球制造业细分领域最高发展水平、最强市场实力。日前，工信部发布了“第七批全国制造业单项冠军示范企业和产品”名单，全国共计有339家企业上榜，其中单项冠军示范企业为140家、单项冠军产品为199个。

(责编：鲁婧、高雷)

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