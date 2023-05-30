人民网北京5月30日电 （焦磊）中国贸促会5月30日发布的《2023年第一季度中国外资营商环境调研报告》显示，超八成受访外资企业预期今年在华投资利润率将持平或有所增加。

报告显示，今年一季度，受访外资企业对办理纳税、获取金融服务、市政公用基础设施报装、跨境贸易、解决商业纠纷、市场准入、人力资源供给、获取经营场所和促进市场竞争等指标的满意度均超过80%。97%的外资企业对去年四季度以来中国政府出台的外资政策评价为“满意”以上。超八成受访外资企业预期今年在华投资利润率将持平或有所增加，超九成受访企业预计未来5年在华投资利润持平或有所增加。长三角、珠三角和成渝地区是吸引外商增资的主要地区。扩大在华生产线或实现数字化转型是外企增资的主要方式。超七成受访企业表示在华产业链布局将维持现状或将对在华产业链进一步本土化。

通过报告反映情况来看，随着中国营商环境不断优化，产业链供应链体系愈加完善，跨境往来更加便利，经济活力加速释放，外资企业持续看好中国经济发展前景，对中国营商环境满意度总体较高。

今年第一季度，中国贸促会对来自全国26个省市区的600余家外资企业进行调研访问，覆盖传统制造业、先进制造业、传统服务业和现代服务业，61.21%的受访外资企业在华产业链主要集中在加工制造环节。

(责编：鲁婧、高雷)

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