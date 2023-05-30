人民网北京5月30日电 （焦磊）5月30日，中国贸促会举行5月例行新闻发布会。中国贸促会新闻发言人王琳洁表示，首届中国国际供应链促进博览会（链博会）将于11月28日至12月2日在北京中国国际展览中心举办。

王琳洁表示，举办链博会，是落实关于维护全球产业链供应链稳定畅通重要倡议的生动实践，是推进高水平对外开放、加快构建新发展格局、推动建设开放型世界经济的具体行动。

首届链博会由中国贸促会主办，中国国际展览中心集团有限公司承办，主题为“链接世界，共创未来”，展览总面积超过10万平方米，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链等5大链条和现代物流等供应链服务展区。期间，将举办开幕式暨全球供应链创新发展峰会，围绕5大链条举办5场主题分论坛，以及供需对接会、行业交流研讨会、新品发布会等一系列专业配套活动。

王琳洁介绍，链博会是全球首个以供应链为主题的国家级展会。链博会坚持共建、共促、共享，秉持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，是一个上中下游融通、大中小企业链接、产学研用协同、中外企业互动的开放型国际合作平台。

链博会立足高质量、高端化、高水平，从展示产品到展示链条再到展示生态，纵向展示各链条上中下游全球领先的技术和产品，横向展示金融、物流、贸易咨询、商事法律、文化旅游、创意设计等服务，集贸易投资、产业发展、创新集聚、学习交流等功能于一体，更好体现数字化转型、场景式呈现、多元式互动、沉浸式体验。

链博会是中国贸促会为全球产业链供应链稳定畅通搭建的一个交流合作公共平台，将邀请全球相关产业链供应链各环节最具代表性、最有特色企业，集中展示其最新技术、产品和服务。链博会不仅注重企业成交，更加注重国内外上中下游企业的交流合作，促进全球产业链供应链畅通融合；不仅面向专业采购商，也面向大专院校、科研机构和社会大众。

王琳洁表示，中国贸促会作为我国展览事业的开创者和引领者，将以举办链博会为契机，充分发挥联通政企、融通内外、畅通供需功能，进一步织密服务企业网、扩大国际朋友圈，为促进各国产业衔接更有序、畅通更高效，推动世界经济增长和经济全球化向前发展贡献力量。

(责编：鲁婧、高雷)

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