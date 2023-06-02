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拼多多：补贴50亿优惠券 全品类覆盖打造实惠“618”

2023年06月02日13:37 | 来源：北京日报客户端
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原标题：4天狂补50亿，全品类覆盖，拼多多百亿补贴击穿618史上最低价

5月30日晚10点，拼多多“618开门红”活动全面启动。即日起至6月3日24点，拼多多百亿补贴撒50亿优惠券，打造史上最实惠618大促。活动期间，每人最高可领取500元优惠券，均可在百亿补贴的基础上叠加使用。

为了给最广大用户带来更多的消费普惠，拼多多百亿补贴“618开门红”将覆盖平台所有品牌好货，涵盖手机、数码、家电、美妆、生鲜、食品、母婴、服饰等全品类商品。

活动还特别推出全品类专场。本次专场活动将延续“天天都是618”的理念及“全网低价，正品发票”的做法，在进一步优化消费体验的同时，持续击穿全网底价。在全网618来临之前，“618开门红”为消费者带来“四天零2个小时”的消费狂欢。

据悉，为给消费者带来“天天都是618”的购物体验，自今年4月6日起，拼多多百亿补贴启动“数码家电消费季”，首季在百亿补贴的基础上再次投入10亿真金白银，对消费者需求强烈的数码家电全品类进行额外补贴。

截至目前，拼多多百亿补贴已先后启动对小米全品类商品加补、对3C数码多品类的“五一超级加补”、“电脑超级加补”和“家电超级加补”。自百亿补贴“数码家电消费季”及系列加补活动上线以来，平台消费者对数码家电产品的消费热情急遽升温，绝大多数产品均实现了翻倍增长。

每人最高可领取500元

为了进一步提升消费者的购物热情，5月30日晚10点至6月3日晚24点，拼多多“618开门红”活动将陆续发放50亿优惠券，每人最高可领取500元，为最广大用户带来更多的消费普惠。

活动期间，消费者打开拼多多APP，进入百亿补贴频道，就可以看到百亿补贴大额券领取入口，点击“开心收下”即可领券。

据拼多多百亿补贴相关负责人介绍，总体来说，在“百亿补贴+大额优惠券”的加持下，活动期间，平台用户可享受业内罕见的折扣力度，价格直接低过全网618。

“618开门红”覆盖全品类

本次百亿补贴“618开门红”品类专场活动中，拼多多联合苹果、戴森、科沃斯、石头、华为、小米、OnePlus、vivo、联想、惠普、神舟、索尼、任天堂、美的、TCL、康佳、海尔、华帝、小天鹅等主流品牌，涵盖手机、数码、家电、美妆等国内外大牌好货，在百亿补贴的基础上，进行大幅加补，让消费者以更实惠价格体验更优质的商品。

手机类产品仍是此次“618开门红”活动的热门。其中，华为Mate50Pro折扣力度达到21%-30%；vivoiQOONeo7SE折扣力度达到22%-26%；OPPOK10x折扣力度超28%；荣耀80Pro直屏版补贴力度达到26%；vivoX90补贴力度超过21%。

同时，为满足平台用户对于苹果系列产品的消费需求，平台还特别推出了iPhone系列专场。根据活动页面显示，iPhone14Pro折扣力度达到17%-23%；iPhone14折扣力度达到16%-21%；256G的iPadpro11英寸M2版折扣力度达到16%；256G的ipadair5m1芯片版折扣力度达到20%；官网价1899元的AirPodsPro（第二代），折扣力度达到23%；AppleWatchSE折扣力度达到23%-28%。

在大家电领域，华帝油烟机i11210补贴力度达到22%；小米1.5匹新一级能效变频空调，补贴力度达到28%；海尔10公斤全自动变频滚筒洗衣机，补贴力度达到43%。

在生活电器领域，Dyson戴森HD15高速吹风机，补贴力度达到23%；科沃斯T10S自动上下水扫地机器人，补贴力度达到27%。

“这次活动均为官方直补，旨在为消费者提供全网最具性价比的产品，无惧比价。”拼多多百亿补贴项目负责人表示，在继续击穿全网底价的同时，拼多多百亿补贴还对物流、售后等服务体系进行了专项升级，为消费者提供买贵必赔、全国联保、假一赔十、送货上门、上门安装等全方位的服务保障，确保消费者“安心买、放心退”。

(责编：董童、李源)
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